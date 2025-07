Fedez a Forte dei Marmi con i figli: quanto costa la villa con piscina scelta per la vacanza

Reunion a Forte dei Marmi per i Ferragnez ma solo per il bene dei figli. Dove sta soggiornando Fedez per questa vacanza di famiglia?

Chiara Ferragni e Fedez si sono separati quasi 2 anni fa e da allora non sono mai tornati sui loro passi, anzi, hanno sempre sottolineato di essere convinti della scelta fatta. Dopo l'iniziale momento difficile, ora però pare che abbiano ristabilito dei rapporti pacifici, anche se solo per il bene dei figli Leone e Vittoria. Questo weekend, infatti, lo stanno trascorrendo entrambi a Forte dei Marmi, la meta balneare amatissima dai vip dove hanno passato delle giornate fianco a fianco in compagnia dei piccoli. Il rapper, però, sta soggiornando da solo in una location esclusiva: ecco dove si trova e quanto costa la villa che ha affittato.

Dove si trova la villa in cui soggiorna Fedez a Forte dei Marmi

Dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna in una villa extra lusso, ora Fedez è volato a Forte dei Marmi dove, oltre a esibirsi al Twiga, si è anche riunito con i figli Leone e Vittoria (che sono lì in vacanza con mamma Chiara Ferragni).

Fedez a Forte dei Marmi

Per questa tappa estiva non poteva che scegliere una nuova location super sofisticata e tutt'altro che economica: si tratta di LaRita, un'enorme villa nel centro della cittadina toscana, per la precisione in via dell'Acqua, attualmente proposta in affitto sul sito Immobiliare.it. L'agente che si occupa della residenza si chiama Gabriele Angioli, che al momento fornisce informazioni sul prezzo solo in forma privata. Delle abitazioni simili sempre nel centro di Forte dei Marmi, però, costano oltre 32.000 euro al mese, ovvero 130 euro al m².

Foto di Immobiliare.it

La villa con piscina e 5 suite

Villa LaRita scelta da Fedez per la vacanza a Forte dei Marmi è una sofisticata residenza in stile classico-contemporaneo, conta 6 camere da letto e può ospitare fino a 11 persone. Il piano terra è composto da un enorme giardino con piscina privata, mentre nella parte interna ha una cucina attrezzata e una suite padronale con cabina armadio, bagno e studio.

La villa a Forte dei Marmi

Al primo piano ci sono altre 5 suite per gli ospiti, alcune con doccia, alcune con vasca, e non manca un ulteriore studio. Il seminterrato, invece, è dotato di sala multimediale e area lounge, zona bar con frigorifero per vini, palestra, lavanderia e un bagno con doccia indipendente. Al momento non si sa chi sta condividendo la villa con Fedez, l'unica cosa certa è che insieme a lui c'è il fidato cane Silvio.