Gigi Hadid e Bradley Cooper potrebbero essere una coppia, avvistati durante una cena a New York Gigi Hadid e Bradley Cooper sono stati avvistati insieme all’uscita di un ristorante di New York, poi sono andati via sulla stessa macchina. Che sia nato un nuovo flirt? Se così fosse, la vicenda sarebbe ancora più intricata visto il passato sentimentale di entrambi.

A cura di Elisabetta Murina

Bradley Cooper e Gigi Hadid sono una coppia? Il noto attore americano e la top model, 28 anni, sono stati avvistati insieme a New York, all'uscita del ristorante italiano Via Carota nel West Village. Un avvistamento sospetto che potrebbe potrebbe nascondere un flirt in corso tra i due. Se così fosse, sarebbe una vicenda ben più complessa, visto il passato sentimentale di entrambi, che coinvolge anche Leonardo DiCaprio e Irina Shayk.

Gigi Hadid e Bradley Cooper avvistati insieme

Stando ad alcune foto circolate sui social e diffuse dai media americani, Hadid e Cooper sono stati visti lasciare insieme un ristorante italiano a New York, Via Carota nella zona del West Village. Non sono usciti tenendosi per mano né tantomeno abbracciati, anzi, camminavano uno davanti all'altra forse per non dare troppo nell'occhio. Ai paparazzi però non è sfuggito un dettaglio: i due sono saliti sulla stessa stessa macchina dirigendosi verso una destinazione non nota. Per il momento, le "prove" sono ancora tropo poche per confermare cosa stia accadendo tra la modella e il noto attore, se si sia trattato solo di una cena tra amici oppure se sia in corso un altro (complicato) flirt. Con loro c'era anche Antoni Porowski, amico della modella.

Cosa c'entrano Leonardo DiCaprio e Irina Shayk con Gigi Hadid-Bradley Cooper

Bradley Cooper è un grande amico di Leonardo DiCaprio da oltre 30 anni. Hanno più volte recitato insieme e anche le loro vite sentimentali sono destinate a intrecciarsi. Il primo infatti starebbe ora uscendo con Gigi Hadid, che solo qualche mese fa si vociferava avesse un flirt con DiCaprio (adesso impegnato con la modella Vittoria Ceretti) dopo un party insieme alla fashion week. Non soltanto: all'ultimo Festival Coachella, la star di The Wolf of Wall Street è stato fotografato insieme a Irina Shayk, ex di Bradley Cooper dal 2015 al 2019 e madre della figlia Lea, 6 anni.