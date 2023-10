Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di uscire: “Irina Shayk li presentò, tra loro c’è attrazione” Gigi Hadid e Bradley Cooper si starebbero frequentando. I tabloid americani stanno raccogliendo testimonianze di persone vicine ai due Vip: “C’è attrazione tra loro” ha detto una fonte a PageSix, “Li presentò tempo fa Irina Shayk, recentemente lui però ha iniziato a corteggiarla”, le parole riportate da TheMessanger.

A cura di Gaia Martino

Voci sempre più insistenti vedono Gigi Hadid e Bradley Cooper come una nuova coppia. Lo scorso weekend sono stati avvistati insieme per le strade di New York dopo una cena in un ristorante italiano, una serata definita "intima" dai tabloid americani che non avrebbe lasciato spazio a troppi dubbi riguardo il loro rapporto. Neanche le amicizie in comune con i rispettivi ex potrebbero averli frenati: una fonte a TheMessenger ha rivelato che la supermodella era "interessata ed emozionata" quando Bradley l'ha invitata ad uscire. Il dettaglio più chiacchierato della loro conoscenza riguarda Irina Shayk: sarebbe stata lei a presentarli.

Com'è nata la conoscenza tra Gigi Hadid e Bradley Cooper

Gigi Hadid e Bradley Cooper si starebbero "divertendo insieme", ha svelato un insider a People. La presunta nuova coppia non intenderebbe dare vita ad una storia "seria", ma entrambi sarebbero interessati l'uno all'altro. "Lei è indipendente, impegnata, le sue giornate sono piene di impegni, quindi non credo che succederà qualcosa di serio nell'immediato" – ha spiegato una talpa – ma "Per un po' Gigi ha avuto una specie di cotta per Bradley Cooper, quindi potrebbe essere interessata a sperimentare qualcosa di più di un'amicizia". Una persona vicina ai due Vip avrebbe data per certa l'attrazione che provano l'uno per l'altra. A presentarli, ha poi rivelato una fonte a TheMessanger, sarebbe stata l'ex del celebre attore – con il quale ha avuto anche una figlia, Lea de Sein – Irina Shayk. "Gigi è stata presentata a Bradley attraverso Irina (Shayk, ndr) e i loro amici in comune del settore" – ha raccontato la fonte – "Gigi e Irina sono state vicine nel corso degli anni lavorando insieme. Gigi e Bradley si sono frequentati anche in passato, ma tra loro c'è sempre stato un rapporto amichevole. Di recente si sono sentiti e l'attore le ha chiesto di uscire".

"Lui l'ha corteggiata"

"Lui l'ha corteggiata e lei era decisamente interessata ed emozionata": così la fonte vicina a Gigi Hadid avrebbe commentato il presunto nuovo flirt nato. Bradley Cooper e Gigi Hadid si sarebbero sentiti recentemente per le figlie, "stavano legando grazie alle loro figlie prima che lui la invitasse ad uscire" ha spiegato la talpa. Nessuno dei due ha commentato i fatti per confermare o smentire il gossip, eppure i tabloid americani non sembrerebbero avere dubbi.