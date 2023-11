Brooke Shields: “Ho avuto una crisi epilettica. Al mio risveglio in ospedale c’era Bradley Cooper” Brooke Shields alla rivista Glamour ha raccontato che lo scorso settembre è stata vittima di una grave crisi epilettica. “Avevo la schiuma alla bocca, provavo a ingoiare la lingua”. Accadde in un ristorante e si risvegliò in ospedale: “Accanto a me trovai Bradley Cooper”.

A cura di Gaia Martino

L'attrice statunitense Brooke Shields in una lunga intervista alla rivista Glamour ha raccontato di essere stata colpita da una crisi epilettica lo scorso 7 settembre. "Mi stavo preparando per uno spettacolo, e stavo bevendo tanta acqua, non sapevo di avere un basso contenuto di sodio. Stavo aspettando un Uber. Scendo in fondo alle scale, e evidentemente ho iniziato ad avere un aspetto strano perché le persone intorno a me mi hanno chiesto "Stai bene?". L'attrice ha raccontato il momento in cui ha visto "tutto nero" dopo essere entrata in un ristorante: "Poi sono caduta per terra".

Il racconto di Brooke Shields

Brooke Shields nel corso dell'intervista ha raccontato di essere caduta per terra, sbattendo la testa. "Avevo la schiuma alla bocca e cercavo di ingoiare la lingua. Poi sono stata caricata sull'ambulanza, con l'ossigeno". L'attrice statunitense ha rivelato di essersi svegliata in ospedale con Bradley Cooper che le teneva la mano. "Questo è strano e surreale" pensò. In realtà dietro la presenza del celebre divo di Hollywood c'era un errore del sommelier del ristorante nel quale si era sentita male. L'uomo, ha raccontato, aveva cercato di rintracciare il marito dell'attrice, Chris Henchy, ma a rispondergli al telefono fu un assistente che chiamò a sua volta un altro assistente che contattò Cooper. L'attore, per caso, si trovava in zona e così "è salito con me in ambulanza".

La diagnosi dei dottori: "Avevo bevuto troppa acqua"

Shields ha raccontato che dopo una serie di analisi, i dottori le hanno comunicato che la crisi era stata causata da una carenza di sodio. "Avevo bevuto troppa acqua. Ho inondato il mio sistema e sono annegata. E se non hai abbastanza sodio nel sangue, nelle urine o nel corpo, puoi avere un attacco epilettico. Stavo bevendo troppa acqua perché mi sentivo disidratata. Cantavo più di quanto avessi mai cantato in vita mia e facevo uno spettacolo e un podcast".