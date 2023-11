Bradley Cooper e Gigi Hadid fanno sul serio: “Legame non solo fisico, stanno insieme ogni giorno” Beccati insieme a New York dopo le indiscrezioni ricorrenti a proposito di un flirt tra loro, Bradley Cooper e Gigi Hadid starebbero facendo sul serio. Chi li conosce assicura che i due “stanno insieme ogni giorno”.

A cura di Stefania Rocco

Fotografati insieme all’uscita di un club a New York, Gigi Hadid e Bradley Cooper sono la coppia più chiacchierata del momento sulla scena internazionale. L’attore e la super top model non hanno ancora ufficializzato la loro storia d’amore, ma nemmeno si sono nascosti. A testimoniare il fatto che avrebbero intenzione di vivere il loro rapporto alla luce del sole è stata l’uscita dal club, di fronte ai paparazzi. Cooper e Hadid non si tenevano per mano ma il fatto stesso di lasciare il locale senza ricorrere a uscite laterali o a momenti differenti ha già chiarito le loro buone intenzioni. A parlare adesso è ius insider che assicura a Page Six che i due sarebbero molto presi l’uno dall’altra.

L’insider racconta il rapporto tra Gigi Hadid e Bradley Cooper

L’insider interrogato da Page Sia parla di un’attrazione cresciuta “rapidamente”. “C’è un’attrazione mentale, non solo fisica”, precisa la fonte, che aggiunge, “Stanno insieme ogni giorno”.

Gli avvistamenti di coppia: dal teatro al club a New York

Intanto, continuano a moltiplicarsi gli avvistamenti della nuova coppia. Solo nell’ultima settimana, la super top model e l’attore sono stati sorpresi insieme in un noto teatro del Greenwich Village, il Lucille Lortel Theatre, dove hanno assistito allo spettacolo Danny and the deep blue sea. Pochi giorni dopo, Hadid e Cooper erano nuovamente insieme, questa volta all’uscita del club privato Zero Bond, sempre a New York. E in quell’occasione non si sono nascosti, sfilando di fronte ai paparazzi che li attendevano all’esterno. Una dichiarazione di intenti che la dice lunga sul loro legame, testimoniando la volontà di non nascondersi. “Condividono un senso dell’umorismo simile e e sono entrambi genitori single”, ha fatto sapere un’altra fonte a US Weekly. Ad avvicinarli anche i reciproci impegni da genitori single. Bradley è padre della piccola Lea, nata dal legame con la ex compagna Irina Shayk. Gigi, invece, ha avuto una figlia dal cantante Zayn Malik. Secondo una serie di indiscrezioni, Irina non vedrebbe di buon occhio il legame tra il suo ex e la collega modella, soprattutto in considerazione dei 20 anni di differenza tra loro. A supportarli, invece, sarebbe la comune amica Taylor Swift che avrebbe messo a disposizione dei due la sua villa a Rhode Island per dare loro la possibilità di conoscersi meglio lontano da occhi indiscreti.