Gigi Hadid condivide una foto della figlia Khai: adorabile in total denim con giacca personalizzata Gigi Hadid da quando è mamma non ha mai mostrato il volto di sua figlia, per rispettarne la privacy. Nell’ultimo scatto condiviso, infatti, la bambina è di spalle e si nota un dettaglio fashion nel suo outfit total denim.

A cura di Giusy Dente

Instagram @gigihadid

Gigi Hadid è molto gelosa della sua vita privata. Quando è diventata mamma ha subito specificato che non avrebbe mostrato il viso di sua figlia, per proteggerla e per rispettarne la privacy. In un lungo messaggio condiviso sui social aveva spiegato di non voler decidere al posto di una neonata, ovviamente incapace di provvedere da sé alla propria vita. L’intenzione sua e del neo papà (l’ex cantante dei One Direction Zayn Malik) erano quelle di regalarle un’infanzia quanto più serena e normale possibile, pur essendo la figlia di due celebrità. La modella ha chiesto a fotografi e paparazzi rispetto, chiedendo di oscurare il volto della piccola Khai in eventuali servizi fotografici o scatti rubati. Dalla nascita della bambina è passato più di un anno e la promessa è stata mantenuta: né la 26enne né l'ormai ex fidanzato (si sono lasciati qualche mese fa) hanno mai fatto vedere il volto della bambina.

Ecco la piccola Khai

Le foto che Gigi Hadid condivide su Instagram riguardano soprattutto la vita professionale: shooting, sfilate, pubblicità. Non ha mai mostrato il volto sua figlia, mantenendo la promessa fatta alla nascita: tutelarla in rete, rispettarne la privacy. In queso primo anno di vita della bambina l’ha fatta vedere solo di sfuggita. Ne ha mostrato la stanza dei giochi tutta rosa e piena di peluche, a volte hanno sfoggiato un look coordinato: la modella è una grande fan dei look mini me, quindi adora vestirsi coordinando il look a quello di Khai. Ma anche in quei casi, non ne ha mai mostrato il viso.

Instagram @gigihadid

Nell'ultima carrellata di foto condivide su Instagram, la bambina (che ormai ha 17 mesi) è stata immortalata di spalle. Era da molto tempo che Khai non faceva capolino sul social della mamma, l'ultima foto insieme risaliva addirittura a maggio 2021. Stavolta la piccola indossa un paio di jeans in a quadretti abbinati a un'originale giacca di jeans con il nome di strass ricamato sulla schiena: ad appena un anno Khai è già un'icona fashion, proprio come la mamma.