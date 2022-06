Michelle Hunziker in vacanza con le figlie: Sole e Celeste vestono coordinate in rosa e denim Michelle Hunziker ha passato qualche giorno in riviera romagnola in compagnia delle figlie Sole e Celeste, non esitando a posare con loro in spiaggia per uno scatto social. Le vere “dive” della foto sono le piccole, apparse adorabili e trendy con dei look coordinati in rosa e denim.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha dato il via alla sua "nuova vita" da quando ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi. Sebbene la cosa non l'abbia lasciata indifferente, ha deciso di andare avanti con positività e si è dunque lanciata a capofitto nel lavoro, ottenendo un successo dopo l'altro. Cosa è rimasto invariato dopo l'addio all'imprenditore? Il suo rapporto profondo e affiatato con le figlie. È proprio con le piccole Sole e Celeste Trussardi che negli ultimi giorni si è concessa una breve vacanza in Romagna. Le tre non hanno esitato a scattarsi una dolce foto di famiglia in spiaggia, incantando tutti con il loro stile glamour, trendy e sbarazzino.

Michelle Hunziker in total black

L'avevamo lasciata prima con le trecce, poi con l'inedito caschetto rosso fuoco, e oggi ritroviamo Michelle Hunziker ancora una volta biondissima. Per la vacanza con le due figlie più piccole non ha rinunciato all'eleganza e alla sensualità e si è lasciata immortalare sullo sfondo di una spiaggia romagnola in total black. Ha indossato un abito a tubino nero, un modello midi e fasciante con la scollatura generosa e le spalline larghe, completando il tutto con un paio di sandali mules col tacco quadrato e con una borsetta a tracolla in tinta. Niente onde o acconciature intricate, questa volta la conduttrice ha optato per uno chignon basso e spettinato che ha aggiunto un tocco messy al total outfit.

Michelle Hunziker con Sole e Celeste

Sole e Celeste sono trendy come la mamma

Le vere "dive" della foto di famiglia sono le piccole di casa, ovvero Sole e Celeste Trussardi. Le figlie di Michelle sembrano aver ereditato da lei la passione per la moda, visto che sono apparse super trendy nello scatto. Nonostante non siano gemelle, si sono vestite in coordinato in fucsia e denim. La più piccola ha indossato un abito da sirenetta multicolor sui toni del rosa, fucsia e arancio, mentre la più grande ha preferito un minidress total pink. Entrambe hanno completato il tutto con delle giacche di jeans identiche e con dei mini chignon laterali in stile Sailor Moon. La Hunziker ha poi coperto i loro occhi con delle emoticon a forma di occhiali da sole, aggiungendo così un ulteriore tocco glamour al loro outfit. Le tre non sono forse adorabili fianco a fianco?