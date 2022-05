Michelle Hunziker cambia stile per Striscia la Notizia: il nuovo look con trecce e abito di pelle Michelle Hunziker ha rivoluzionato ancora una volta il suo stile a Striscia la Notizia. Addio capelli sciolti e completi cut-out, ora indossa un maxi abito di pelle e porta i capelli con le trecce.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo la pausa forzata causata dal Covid. Certo, ha affrontato il virus da asintomatica ma la positività l'ha costretta in casa per circa una settimana. Attualmente è impegnata con una nuova edizione di Striscia la Notizia e, complici forse i numerosi cambiamenti che sta affrontando nella vita privata, sul palco ha rivoluzionato il suo stile. Niente più abiti bon-ton e tailleur rigorosi, ora lascia spazio al glamour e alla sensualità, spaziando tra body cut-out, completi arcobaleno e jeans a vita bassissima. Insomma, la conduttrice ha dato il via a una "nuova era" e lo ha dimostrato anche con il suo ultimo e inedito look: ecco come si è mostrata sui social.

Chi ha firmato l'abito di pelle di Michelle Hunziker

Chi ha detto che la pelle è un tessuto da sfoggiare solo durante l'autunno o l'inverno? Michelle Hunziker ha dimostrato che si tratta solo di un luogo comune e che, se declinato in versione leggera, un look total leighter può rendere super glamour anche la bella stagione. Per una nuova puntata di Striscia la Notizia ha infatti indossato un abito di pelle marrone, un modello che le ha fasciato la silhouette firmato Desa 1972 con il bustier strapless e la gonna alla caviglia leggermente svasata sull'orlo. A completare il tutto non poteva mancare un tocco di colore: un paio di décolleté col tacco a spillo in rosa Barbie che hanno aggiunto un tocco primaverile all'outfit.

Michelle Hunziker in Desa 1972

Michelle Hunziker col raccolto intrecciato

Da quando ha detto addio ai capelli extra long per sfoggiare un caschetto corto e sbarazzino Michelle Hunziker sta sperimentando moltissimo con la chioma. Non solo pieghe effetto liquid hair e onde dall'effetto naturale, prova anche acconciature intricate e fresche. L'ultima che ha fatto realizzare dalla sua hairstylist di fiducia Laura Barenghi? Il raccolto intrecciato. La conduttrice ha tenuto i capelli tirati all'indietro con delle micro trecce attaccate alla cute, così da mettere in risalto il viso dai lineamenti perfetti e il make-up sui toni del marrone abbinato all'outfit. Non è forse in pieno mood primaverile con questa pettinatura inedita?

