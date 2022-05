Michelle Hunziker col body cut-out a Striscia la Notizia: il nuovo look è color block La nuova esperienza di Michelle Hunziker al timone di Striscia la Notizia è all’insegna del glamour e lo dimostra ogni volta che appare sul palco. Questa sera dietro all’iconico bancone sfoggerà un adorabile look color block con pantaloni di raso e body cut-out.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker potrà pure aver detto addio al marito Tomaso Trussardi ma non per questo ha voluto mettere in pausa anche la sua carriera, anzi, dal punto di vista lavorativo è più attiva che mai. Da qualche mese è tornata al timone di Striscia la Notizia, l'irriverente tg satirico di Canale 5 che conduce al fianco di Gerry Scotti, e ogni sera sul palco incanta il pubblico col suo nuovo stile glamour e trendy. Nelle ultime ore ha dato una piccola anticipazione del look che sfoggerà stasera: è color block ed è caratterizzato da dei tagli cut-out che lasciano pezzi di pelle nuda sul busto.

Il completo color block di Michelle Hunziker

Cosa indosserà stasera Michelle Hunziker a Striscia la Notizia? Un adorabile look color block, ovvero con colori a contrasto. A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove ha condiviso alcune foto realizzate prima di registrare la nuova puntata. A curare l'outfit è stata la sua fidata stylist Susanna Ausoni, che per lei ha pensato a un completo rosso e azzurro. Ha infatti abbinato un body fiammante, un modello aderente e monospalla con un maxi taglio cut-out sul busto, a un paio di pantaloni baggy in raso celeste. Sono firmati Weili Zheng, sono a vita alta ed esaltano la silhouette con estrema eleganza. Per quanto riguarda i capelli, la conduttrice li ha portati sciolti e ondulati, così da aggiungere un ulteriore dettaglio sbarazzino alla sua immagine.

Michelle Hunziker con i pantaloni Weili Zheng

L'evoluzione di stile di Michelle Hunziker a Striscia

Quella di quest'anno non è la prima esperienza di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia, già negli anni scorsi aveva spesso condotto il programma da dietro l'iconico bancone. Se fino a qualche tempo fa, però, sfoggiava solo look formali e bon-ton, ora ha dato una svolta glamour al suo stile. Pencil skirt col maxi spacco, outfit dei colori dell'arcobaleno, total denim e tubini a righe: la presentatrice svizzera è una vera e propria icona fashion. Certo, continua a indossare anche dei completi bon-ton ma sceglie dei modelli all'ultima moda, da quelli con i pantaloni palazzo ai tailleur in tinte vitaminiche perfette per la primavera. Insomma, Michelle sembra non avere rivali in fatto di look: in quante prenderanno ispirazione da lei durante la bella stagione?