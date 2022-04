Michelle Hunziker versione pin up: a Striscia la Notizia sfoggia il look total denim Michelle Hunziker ha abituato fan e follower a look sempre glamour e femminili. Per la nuova puntata di Striscia la Notizia ha puntato sul total denim, in stile pin up moderna.

A cura di Giusy Dente

Con grande gioia, sua e dei telespettatori, Michelle Hunziker è tornata dietro al bancone di Striscia la Notizia. La conduttrice è legatissima a questo programma, che nel corso degli anni l'ha vista protagonista diverse volte. Al momento è in coppia con Gerry Scotti, ma in passato ha condiviso l'avventura con tanti altri volti noti del piccolo schermo. Non è il solo progetto che la vede impegnata al momento. Presto avremo modo di vederla anche alle prese con LOL 3: è infatti nel cast dell'edizione tedesca del format di successo. Il tg satirico di Canale 5 permette alla showgirl di dare il meglio di sé, in quanto a ironia e simpatia, ma è impossibile che passino inosservati anche i suoi look, uno più glamour dell'altro.

Lo stile di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker vanta uno stile sempre curato e impeccabile, con tocchi di grande femminilità. Riesce a essere glamour senza eccedere, senza stravolgere eccessivamente la propria immagine, legata sicuramente all'inconfondibile chioma bionda e alla fisicità statuaria. Sul fronte capelli, di recente ha comunque voluto osare, sostituendo la chioma lunga di sempre a un long bob. La decisione è stata accolta molto positivamente dal pubblico, che adora questo hair look così sofisticato, opera della sua hair stylist di fiducia.

Per quanto riguarda il fisico, per lei sembra che il tempo si sia fermato. Una recente foto del lato B ha immediatamente riportato la mente dei suoi fan all'indimenticabile spot che l'ha lanciata, circa 20 anni fa. La conduttrice vanta un fisico mozzafiato, frutto di tanto sport: si tiene in forma andando regolarmente in palestra, lavorando sia sulla forza che sulla muscolatura. Con l'abbigliamento è bravissima a valorizzarsi: ultimamente sta puntando soprattutto su capi aderenti e fascianti, la vita alta è il must dei suoi outfit e ama particolarmente i tubini.

Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

Dopo il look total white, è la volta del denim. L'outfit di questa sera della conduttrice, per Striscia la Notizia, è un abbinamento di jeans scelto dalla stylist Susanna Auroni (che tra gli altri veste anche Mahmood, Noemi, Elisa). La gonna mini a vita altissima presenta rifiniture giallo limone e zip laterali che mettono in mostra le gambe. Sopra, Michelle Hunziker ha scelto un top bustier coordinato, senza maniche e con coppe sul seno. Ha abbinato il tutto a décolleté col tacco alto color fucsia acceso.

Sembra una moderna pin up, tipologia di look che prevede appunto capi che accentuano il punto vita, in primis le gonne a matita che esaltano la silhouette (prepotentemente tornate di moda quest'anno). Fanno parte del guardaroba della pin up anche le scarpe col tacco alto e immancabile è in denim blu navy, sia pantaloni a gamba dritta che gonne a vita alta. L'outfit di Michelle Hunziker sarà certamente copiatissimo da chi cerca qualcosa di grande effetto, nella sua semplicità.