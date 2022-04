Michelle Hunziker nel cast di LOL Germania: il blue carpet della prima è in abito stringato Michelle Hunziker è volata in Germania, per la prima di LOL: è nel cast della terza edizione del format tedesco. Il suo look era impeccabile come sempre.

A cura di Giusy Dente

Michelle Hunziker ha affiancato alla carriera di conduttrice quella di imprenditrice. Ha un marchio di prodotti per la cura della pelle che porta avanti con grande entusiasmo. Ma ovviamente la tv è il suo grande amore, un mondo in cui è amatissima e colleziona un successo dietro l'altro. Il mese scorso ha festeggiato i 25 anni di carriera con uno show tutto suo, che l'ha vista protagonista in prima serata, affiancata sul palco da tanti amici e colleghi. E al momento è in tv anche con Striscia la Notizia, un programma che mette in luce tutta la sua verve comica. A tal proposito: è stata scelta per far parte del cast di LOL (l'edizione tedesca del format).

Michelle Hunziker vola in Germania

Michelle Hunziker è molto amata non solo in Italia, ma anche in Svizzera e Germania. Proprio qui, la conduttrice è stata chiamata per partecipare a un progetto televisivo che sta riscuotendo ovunque grande successo. Si tratta di LOL, il format di Prime Video in cui è tutto permesso, eccetto ridere!

In Italia è da poco stata rilasciata la seconda edizione del programma, nuovamente con Fedez al timone e un cast comprendente tantissimi comici (tra cui Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Mago Forest per fare solo alcuni nomi). In Germania la terza edizione sbarcherà sulla piattaforma il 14 aprile: come se la caverà Michelle Hunziker?

Leggi anche Da Michelle Hunziker a Belén ed Elodie: gli abiti più belli nella storia del Festival di Sanremo

in foto: abito Agua Project

Michelle Hunziker alla premiere di LOL

Michelle Hunziker ha preso parte alla premiere di LOL Germania. È nel cast del programma assieme ad altri comici e dunque non poteva mancare alla serata di presentazione. "Una come me quanto può aver resistito in quella gabbia di matti?" ha chiesto ironica ai suoi follower.

Il programma in effetti è una sfida impegnativa! La conduttrice in occasione della prima ha indossato un abito nero aderente effetto drappeggiato di Agua Project, con collo leggermente alto, maniche lunghe e dettaglio stringato che scopre la gamba destra. Lo ha abbinato e sofisticate décolleté bianche con tacco vertiginoso. Come sempre, impeccabile e femminile.