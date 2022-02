Michelle Hunziker, dal tailleur all’abito principesco: i look per il debutto a Michelle Impossible Michelle Hunziker è la protagonista dello show Michelle Impossibile. Per il debutto di ieri sera tra un cambio d’abito e l’altro ha condiviso il palco con tanti volti noti, tra cui l’ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.

A cura di Giusy Dente

Michelle Hunziker in Giorgio Armani

Se c'è una donna che può essere protagonista di uno show in prima serata completo in cui balla, canta e recita, portando in scena talento, bellezza, ironia e simpatia quella è Michelle Hunziker. La conduttrice è al timone di Michelle Impossible, che ha debuttato ieri sera su canale 5 e che andrà nuovamente in onda il 23 febbraio per il gran finale. Lo spettacolo in due puntate è stato costruito assieme ad amiche e amici del mondo dello spettacolo, coinvolti per realizzare coreografie, momenti musicali e di intrattenimento. Per l'esordio ha portato con sé sul palco tante donne, amici e colleghi, tutti volti noti del mondo della tv; e ha anche riunito la famiglia.

Michelle Hunziker sceglie ancora Armani

Nelle grandi occasioni Michelle Hunziker si affida sempre alla sua Maison preferita, quella che l'ha accompagnata in tutti i momenti più importanti della vita privata e professionale. Il mese scorso si era mostrata sui social durante una prova costumi da Giorgio Armani, con un abito scintillante: molti avevano pensato che stesse scegliendo dei capi per salire sul palco dell'Ariston, visto l'imminente Festival di Sanremo e invece stava organizzando i look del suo show!

Michelle Hunziker in Armani a Michelle Impossible

Una piccola anteprima l'aveva data poi a pochi giorni dal debutto, mostrando il dettaglio di un lungo abito con ampia gonna plissettata e bustier strapless. La foto in bianco e nero aveva reso impossibile anche solo ipotizzarne il colore, che è stato finalmente palesato durante la prima puntata dello show: su tratta di una creazione di re Giorgio di un brillante verde. Dello stilista italiano sono tutti gli abiti che indosserà nel corso delle puntate dello show.

Michelle Hunziker e Serena Autieri a Michelle Impossible

Michelle Impossibile, i look di Michelle Hunziker

Per la prima puntata di Michelle Impossibile, la Hunziker ha coinvolto tante amiche e colleghe donne: Serena Autieri, Ilary Blasi, Michela Giraud, Katia Follesa. Proprio con queste ultime si era mostrata, per un inedito dietro le quinte prima della messa in onda, in versione mora, con look anni Quaranta dalla testa ai piedi.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi a Michelle Impossible

Ma è stato solo uno dei tanti outfit visti durante lo show, che proprio perché ricco di momenti di intrattenimento diversi ha richiesto anche molti cambi d'abito. La protagonista è passata per esempio dall'abito sottoveste per il tango con Ilary Blasy alla vestaglia in seta per il momento musicale con Serena Autieri.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti a Michelle Impossible

La Hunziker a Michelle Impossible con ex marito e figlia

La Hunziker ha condiviso il palco di Michelle Impossible anche con l'ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. Col cantante si è esibita in un duetto inedito: per la prima volta dopo anni sono stati insieme in scena ed è stato molto emozionante per il pubblico vederli così affiatati e pieni di affetto l'uno per l'altra. Con la figlia non è la prima volta che condivide un'esperienza sul piccolo schermo: la 25enne e sua madre avevano cantato insieme durante la finale di All together now, con uno scintillante look coordinato.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti a Michelle Impossible

Anche stavolta hanno abbinato il loro outfit puntando sul black&white: un completo mannish per la Hunziker, uno con bustier sopra la camicia dalle maniche ampie per sua figlia (look Philosophy di Lorenzo Serafini). Total black invece per il momento musicale con Ramazzotti: un abito a fascia con gonna leggermente plissettata e corpetto decorato con cristalli.