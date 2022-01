Michelle Hunziker dopo l’addio a Tomaso Trussardi: l’abito scintillante preannuncia Sanremo? Michelle Hunziker ha appena ufficializzato la separazione da Tomaso Trussardi dopo 10 anni d’amore ma, piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla tristezza, si è buttata a capofitto sul lavoro. Sui social ha mostrato un inedito look griffato, preannunciando delle novità: sarà di nuovo sul palco di Sanremo?

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo non troppo semplice dal punto di vista sentimentale: dopo 10 anni d'amore al fianco di Tomaso Trussardi, ha messo fine a quello che sembrava un matrimonio da sogno. I due hanno rilasciato un comunicato stampa ufficiale per annunciare la loro separazione, confermando così le voci che si rincorrevano da giorni su tutti i giornali di gossip. La coppia non commenterà ulteriormente la questione per preservare la privacy della famiglia ma è chiaro che la notizia ha lasciato tutti di stucco. La conduttrice di origini svizzere si sarebbe buttata a capofitto sul lavoro e con uno scintillante look griffato avrebbe preannunciato delle incredibili novità professionali: tornerà sul palco del Festival di Sanremo?

Il nuovo look di Michelle Hunziker

Poche ore prima dell'annuncio della separazione da Tomaso Trussardi Michelle Hunziker aveva condiviso uno scatto inedito sui social, nel quale appariva elegantissima e griffata ma con il viso acqua e sapone. Sarà perché era provata dalla rottura col marito o perché semplicemente era alle prese con le prove per un progetto esclusivo, ma la cosa certa è che non ha avuto paura di lasciarsi immortalare con appena un filo di trucco. La conduttrice non porta rossetto, ombretto o eye-liner ma, nonostante ciò, è sempre meravigliosa, a prova del fatto che la sua bellezza è innata e naturale al 100%.

Il significato simbolico dell'abito di Michelle Hunziker

Michelle ha portato le attenzioni dei fan sul suo abito, una meravigliosa creazione firmata Giorgio Armani con il bustier nero monospalla e la gonna ampia in raso grigio perla coperta da uno strato a rete tempestato di cristalli. Nella didascalia della foto ha poi scritto: "Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta". Michelle si è rivolta a Re Giorgio per calcare ancora una volta il palco del Festival di Sanremo? L'unica cosa certa è che in passato era stato proprio il noto stilista italiano a firmare alcuni dei suoi look più belli sfoggiati all'Ariston, dunque non si esclude che questa nuova collaborazione possa nascondere un ritorno alla nota manifestazione canora.