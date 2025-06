Il look da palestra di Michelle Hunziker: mostra gli addominali col completo fucsia fluo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è da sempre molto attiva sui social, tanto che praticamente ogni giorno posta degli estratti della sua quotidianità, dagli impegni di lavoro alle dolci giornate casalinghe con il nipote Cesare, e non sorprende che lo faccia anche in occasioni speciali come la comunione della figlia. Se qualche giorno fa si era mostrata super glamour in tailleur (ma con gli occhiali a cuore), ora che è tornata alla "normale" routine ha cambiato radicalmente stile. Niente più tacchi a spillo e completi mannish, si è mostrata alle prese con un allenamento super intenso per tenersi in forma.

Michelle Hunziker senza trucco in palestra

Non è una novità che Michelle Hunziker si prenda cura del suo corpo allenandosi con una certa regolarità, ma è stato a pochi giorni dalla comunione della figlia Celeste che si è mostrata prontissima per darsi alla palestra. Al motto di "Good Morning", si è lasciata immortalare di primo mattino a pochi minuti dall'inizio del workout. Per lei niente make-up, ha lasciato il viso al naturale, apparendo ugualmente raggiante grazie al sorriso smagliante che da sempre la contraddistingue. Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha tenuti legati in uno chignon "improvvisato" dall'effetto messy.

Michelle Hunziker in Nike

Il look da allenamento di Michelle Hunziker

Nel look da palestra di Michelle Hunziker non poteva mancare il completino sportivo dall'animo fashion che si rivelerà perfetto per allenarsi in piena estate, quando le temperature cominciano a salire, rendendo quasi impossibile portare a termine un esercizio senza sudare. La conduttrice ha puntato tutto sul fucsia fluo, un colore vitaminico che riesce a mettere il buon umore fin dal primo sguardo, per la precisione ha sfoggiato un coordinato firmato Nike con pantaloncini tecnici a vita bassa e reggiseno sporty. Così facendo, Michelle ha lasciato gli addominali in vista, rivelando una forma fisica assolutamente impeccabile. In quanti sognano di raggiungere i suoi stessi risultati in palestra?