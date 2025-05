Il ritorno a casa di Michelle Hunziker: dopo l’Eurovision si rilassa in jeans e maxi occhiali

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha appena portato a termine una delle esperienze professionali più importanti della sua carriera: quella al timone dell'Eurovision Song Contest 2025 (in questa edizione vinto dall'Austria). Chiamata a condurre il gran finale al fianco di Hazel Brugger e Sandra Studer, ha dato prova di essere una delle eccellenze svizzere più amate della tv europea. Grinta da vendere, bellezza mozzafiato e stile sofisticato: Michelle ha conquistato tutti con la sua simpatia e col suo splendore, esaltato da un meraviglioso abito a tubino ricoperto di cristalli. Cosa ha fatto non appena è rientrata a casa?

Michelle Hunziker rientra a Milano dopo l'Eurovision

Per Michelle Hunziker era la prima volta al timone dell'Eurovision Song Contest ma, nonostante ciò, è apparsa perfetta e sicura di sé, a prova del fatto che la lunga esperienza nella tv italiana l'ha trasformata in una diva internazionale. Partita all'inizio del weekend alla volta della Svizzera, ha trascorso le giornate tra interviste, prove e photocall, per poi arrivare sabato sera all'attesa diretta. Non sorprende, dunque, che al termine dell'esperienza abbia sentito semplicemente il bisogno di riposarsi. Rientrata a Milano ieri sera, si è lasciata immortalare al motto di "Back home" prima stesa sul pavimento completamente stremata, poi in compagnia di una delle figlie nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker a casa con una delle figlie

Il look comfy di Michelle Hunziker

Sebbene Michelle Hunziker abbia sempre abituato i fan ai suoi look super sofisticati ed eleganti, per il rientro a casa dopo l'Eurovision ha lasciato trionfare la comodità. Niente più tacchi, cristalli e corpetti strizzati, ha preferito puntare tutto sullo stile casual con un look caratterizzato da una t-shirt di cotone grigio a maniche corte e un paio di jeans palazzo a vita alta. A rendere ancora più casalingo l'outfit sono stati gli occhiali da vista, per la precisione un modello con le lenti oversize contornate da una montatura doppia e total black. Insomma, Michelle è "una di noi" che tra le mura domestiche, soprattutto dopo un evento importante, non vuole più saperne nulla di scarpe alte e abiti glamour.

Il look casual di Michelle Hunziker