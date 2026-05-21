Arisa apre il tour nei teatri con il look di Sincerità: il ritorno di occhiali maxi e caschetto liscio

Arisa ha dato il via al suo nuovo tour nei teatri e lo ha fatto con un’idea originalissima: ha debuttato sul palco riproducendo il look con occhiali e caschetto dei tempi di Sincerità.

Da quando ha partecipato a Sanremo 2026 con Magica Favola, Arisa sta vivendo un momento d'oro della sua carriera. Oltre a essere tra le artiste italiane più ascoltate del momento, si è anche data alla conduzione tra The Voice e il Concertone del Primo Maggio, dando prova di essere perfetta anche in questa veste. Ieri sera, poi, ha dato il via al nuovo tour nei teatri intitolato Foto Mosse. La prima tappa è stata al Teatro Rossini di Civitanova Marche, dove ha sorpreso i fan apparendo sul palco con lo stesso look dei tempi di Sincerità.

Arisa riproduce il vecchio look di Sincerità

Nell'ultimo anno Arisa è cambiata molto dal punto di vista estetico: è dimagrita in modo evidente, tanto che in molti hanno insinuato che si fosse servita di Ozempic, e ad oggi sembra essere una persona completamente diversa rispetto agli esordi. Nonostante ciò, non rinnega il suo passato e lo ha dimostrato durante la data zero del tour al Teatro Rossini di Civitanova Marche. Ha dato il via al concerto sulle note di Sincerità ma la cosa particolare è che per la prima uscita sul palco ha riprodotto nei minimi dettagli il look dell'epoca. Abito bon-ton a scamiciata con camicia bianca, collant bianchi, occhiali grossi, rossetto rosso fuoco e parrucca a caschetto liscio: la cantante è tornata addirittura ad assumere la stessa posa "sanremese", ovvero con le mani dietro la schiena.

Il look dei tempi di Sincerità

Il viaggio tra i ricordi durante il tour di Arisa

Le sorprese durante il concerto di Arisa non sono finite qui. Anche la seconda canzone interpretata, Malamorenò, ha rispolverato il vecchio look (naturalmente in versione rivisitata). Capelli extra ricci, abito in pomposo tulle, collant chiari e immancabili occhialoni da vista: la cantante ha catapultato i fan indietro nel tempo, dando prova del fatto che con gli anni è riuscita a evolversi sia professionalmente che esteticamente. A quanto parte, dunque, il nuovo tour sembra essere un vero e proprio viaggio tra i ricordi: non rinnega la sua immagine degli esordi, anzi, non potrebbe andarne più fiera, visto che è proprio grazie a ciò che è stata che è diventata la grande artista odierna.

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