Arisa con gli occhi azzurri si prepara a Canzonissima

Arisa sta vivendo un momento d’oro della sua carriera: dopo il quarto posto conquistato al Festival di Sanremo con Magica Favola, è tornata in tv al timone di The Voice Generation. Ora, oltre a essere pronta per lanciare il nuovo singolo Il tuo profumo, è entrata anche a far parte del cast di Canzonissima, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Sui social, inoltre, è più attiva che mai e documenta regolarmente i suoi continui cambi look e le sue trasformazioni, l’ultima della lista? Si è mostrata in una inedita versione con gli occhi azzurri.

La trasformazione di Arisa prima e dopo il make-up

Dopo la trasformazione in principessa a Sanremo e quella in icona rock per il lancio del nuovo singolo, Arisa è apparsa nuovamente cambiata sui social. Immortalatasi in versione acqua e sapone prima del “trucco e parrucco”, ovvero con i capelli spettinati e il viso libero dal make-up, la cantante ha rivelato l’incredibile risultato raggiunto dopo l’intervento degli assistenti. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Ha sfoggiato degli insoliti occhi azzurri, esaltati da una marcata linea di eye-liner nera, che hanno reso il suo fascino letteralmente “magnetico”. Certo, si tratta solo di lenti a contatto, ma l’effetto è incredibilmente d’impatto.

Arisa in versione acqua e sapone

Il nuovo look di Arisa

Per completare l’ennesima trasformazione Arisa ha indossato un paio di occhiali da vista con la montatura nude e un abito grigio scuro con dei drappeggi incrociati intorno al collo. Per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei colori super naturali con blush e rossetto leggermente più marcati, mentre per i capelli ha scelto una piega ordinata e con delle beach waves appena accennate. Questo nuovo look sarà legato a qualche progetto inedito? Al momento Arisa non ha anticipato nulla ma sono moltissimi coloro che sognano di vederla in questa versione anche sul palco.

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