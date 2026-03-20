stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Arisa con gli occhi azzurri si prepara a Canzonissima

A poche ore dal debutto di Canzonissima, Arisa si è servita dei social per mostrarsi in una versione inedita. Si è scattata un selfie, sfoggiando degli inediti occhi azzurri.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Arisa sta vivendo un momento d’oro della sua carriera: dopo il quarto posto conquistato al Festival di Sanremo con Magica Favola, è tornata in tv al timone di The Voice Generation. Ora, oltre a essere pronta per lanciare il nuovo singolo Il tuo profumo, è entrata anche a far parte del cast di Canzonissima, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Sui social, inoltre, è più attiva che mai e documenta regolarmente i suoi continui cambi look e le sue trasformazioni, l’ultima della lista? Si è mostrata in una inedita versione con gli occhi azzurri.

La trasformazione di Arisa prima e dopo il make-up

Dopo la trasformazione in principessa a Sanremo e quella in icona rock per il lancio del nuovo singolo, Arisa è apparsa nuovamente cambiata sui social. Immortalatasi in versione acqua e sapone prima del “trucco e parrucco”, ovvero con i capelli spettinati e il viso libero dal make-up, la cantante ha rivelato l’incredibile risultato raggiunto dopo l’intervento degli assistenti. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Ha sfoggiato degli insoliti occhi azzurri, esaltati da una marcata linea di eye-liner nera, che hanno reso il suo fascino letteralmente “magnetico”. Certo, si tratta solo di lenti a contatto, ma l’effetto è incredibilmente d’impatto.

Arisa in versione acqua e sapone
Arisa in versione acqua e sapone

Il nuovo look di Arisa

Per completare l’ennesima trasformazione Arisa ha indossato un paio di occhiali da vista con la montatura nude e un abito grigio scuro con dei drappeggi incrociati intorno al collo. Per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei colori super naturali con blush e rossetto leggermente più marcati, mentre per i capelli ha scelto una piega ordinata e con delle beach waves appena accennate. Questo nuovo look sarà legato a qualche progetto inedito? Al momento Arisa non ha anticipato nulla ma sono moltissimi coloro che sognano di vederla in questa versione anche sul palco.

Leggi anche
La trasformazione rock di Arisa è con la t-shirt vintage da poco più di 50 euro
Arisa con gli occhi azzurri
Arisa con gli occhi azzurri
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Torna il bomber ma in versione mini: 6 abbinamenti di tendenza per la primavera
Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026: turchese, burro e menta le tonalità must have
Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026: turchese, burro e menta le tonalità must have
Il gilet è il capo chiave per creare un look di tendenza: 10 modelli must have e gli abbinamenti più cool
Il gilet è il capo chiave per creare un look di tendenza: 10 modelli must have e gli abbinamenti più cool
Hoodie mania, il cappuccio cambia le regole: l'evoluzione della felpa e la tendenza che unisce comfort e couture
Hoodie mania, il cappuccio cambia le regole: l'evoluzione della felpa e la tendenza che unisce comfort e couture
Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer "tagliati" in stile anni '60
Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer "tagliati" in stile anni '60
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views