Arisa a The Voice Generation cambia stile: veste di nero e indossa gli occhiali da vista

Arisa è tornata in tv a meno di una settimana da Sanremo. Ieri ha partecipato The Voice Generation, il programma in cui ricopre i panni di giudice, sfoggiando uno stile tutto nuovo: ecco cosa ha indossato.

Ieri, venerdì 6 marzo, è partita una nuova stagione di The Voice Generation, il talent show di Rai 1 presentato da Antonella Clerici che in questa edizione dà spazio a cantanti di tutte le generazioni, dai bambini agli adulti. Il parterre dei giudici è stato riconfermato, dunque a sedere sulle iconiche poltrone rosse c'erano sempre Clementino, Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè. La più attesa, però, non poteva che essere Arisa, tornata in tv a meno di una settimana dall'esperienza al Festival di Sanremo con Magica Favola. Cosa ha indossato per dare il via al programma in prima serata?

Arisa dice addio agli eterei look total white

Arisa è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2026 e non solo perché si è classificata quarta con Magica Favola, sul palco ha anche rivelato un'incredibile trasformazione di stile fatta di abiti eterei e beauty look iper luminosi. Per il ritorno in tv con The Voice Generation, però, ha pensato bene di stravolgere ancora il suo guardaroba. Per lei niente più total white, maxi strascichi e cascate di gocce di cristallo, ha preferito trasformarsi in una dark lady ma senza rinunciare agli scintillii. Ha infatti abbinato un maglioncino aderente a collo alto nero a una gonna a matita in tinta ma tempestata di paillettes.

Arisa in total black a The Voice Generation

Il nuovo stile post-sanremese di Arisa

Per completare il tutto Arisa ha scelto una serie di accessori super trendy, dalle pumps di vernice dark col tacco a spillo al cinturone borchiato che le ha segnato il punto vita (che ricorda lo stile di inizio anni 2000). A fare la differenza, però, sono stati gli occhiali da vista, un modello piccolo e con la montatura nude che ha aggiunto un tocco nerd al total look. Per quanto riguarda l'acconciatura, invece, ha optato per uno chignon tiratissimo con qualche ciuffetto lasciato "libero". Insomma, Arisa sembra essere prontissima per diventare una delle icone televisive più fashion del momento.