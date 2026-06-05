Kate Middleton fa visita ai malati oncologici di Manchester: il cappotto blu è simbolo di speranza e guarigione

La principessa del Galles ha fatto visita al Christie NHS Foundation Trust di Manchester: è il più grande centro oncologico d’Europa con oltre 60.000 pazienti.

Kate Middleton

La principessa del Galles è molto attiva sul fronte della beneficenza e oggi più che mai è vicina ai malati, a chi sta combattendo la sua stessa battaglia. Per questo ha fatto visita al Christie NHS Foundation Trust di Manchester: è il più grande centro oncologico d'Europa e fornisce cure a oltre 60.000 pazienti. Si è recata lì dopo aver partecipato, insieme a Re Carlo, alla celebrazione del 125esimo anniversario di Cancer Research UK (con un delizioso abito a pois). Il sovrano ha ricevuto una diagnosi di cancro nel febbraio 2024 e come lui anche la stessa Kate Middleton. Per questo è stata lontana dalla vita pubblica per diversi mesi, in cui ha partecipato pochissimo agli eventi mondani e agli appuntamenti a cui era solita presenziare. Si è dedicata solo alle cure e alla famiglia, per poi tornare gradualmente ai suoi impegni. Una volta appreso del cancro in remissione, ha ripreso in mano la sua agenda fitta di incontri.

Kate Middleton in Eponine

Da Christie, Kate Middleton ha incontrato i pazienti, ha visitato alcuni reparti, ha trascorso molto tempo soprattutto coi bambini ricoverati. Per dimostrare la sua solidarietà e la sua vicinanza, si è vestita di blu cobalto: una nuance intensa, regale, profonda. Ma non solo: questo è il colore distintivo del Servizio Sanitario Nazionale (NHS). Negli ultimi anni ha scelto questo colore in diverse occasioni simili, quando si è recata in ospedali. Stavolta per esempio ha indossato uno dei suoi abiti-cappotto blu preferiti: il modello di Eponine con spalline imbottite e scollo a V.

Kate Middleton in blu

Lo aveva già indossato in passato, fa parte del suo guardaroba almeno dal 2021: è un capo della collezione Primavera/Estate 2020 del marchio. Ma ormai tutti sanno che è una fan del riciclo e che si impegna per una moda più sostenibile. Stavolta ha completato il look con un paio di décolleté color nude di Gianvito Rossi, l'immancabile anello di fidanzamento con zaffiro da cui non si separa mai, orecchini a forma di ape. Anche questa scelta non è casuale: l'ape è il simbolo di Manchester, emblema della città da oltre 150 anni. Secondo Shauna Colaci, esperta di moda reale e consulente di stile, potrebbero esserci altri messaggi nascosti dietro la scelta di colore. "Nella psicologia dei colori, il blu simboleggia fiducia, lealtà e un'autorità calma. È il colore della diplomazia: discretamente potente, universalmente apprezzato e rassicurante a livello emotivo", ha affermato a Hello!.