Come funziona il Three Peak Challange di Kate Middleton: bisogna scalare tre montagne in 24 ore

Kate Middleton ha affrontato il National Three Peaks Challenge, la celebre sfida che prevede la scalata delle montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. Ecco in cosa consiste il percorso, quanto è impegnativo e perché viene spesso scelto per beneficienza.

Ben Nevis, Scozia

Il percorso di consapevolezza di Kate Middleton continua e il suo impegno nella lotta contro il cancro è sempre più grande. La principessa del Galles ha infatti completato la Three Peaks Challenge, una sfida che consiste nello scalare le vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles in sole 24 ore. L’obbiettivo era chiaro: raccogliere fondi per il Royal Marsden Cancer Charity, il fondo di beneficienza dell’omonimo ospedale in cui è stata curata Kate Middleton. La principessa aveva infatti rivelato di essersi sottoposta alle cure per il cancro nel 2024, e all’inizio del 2025 aveva detto di aver concluso il suo percorso di cure e di essere in remissione, libera dalla malattia. Proprio nel 2026 aveva ripreso i suoi impegni pubblici, tra cui un viaggio a Reggio Emilia per conoscere il celebre metodo educativo, diversi appuntamenti di beneficienza al Royal Marsden e la presenza al matrimonio di Peter Philip e Harriet Sperling. Ma dove si trovano queste montagne e perché sono diventate una sfida a livello nazionale (e internazionale)?

Kate Middleton sul Monte Ben Nevis

National Three Peaks Challenge

Il National Three Peaks Challenge è una sfida che consiste nel raggiungere le tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. L'escursione, che può essere svolta individualmente o in gruppo, prevede la salita al Ben Nevis (1345 metri), il monte più alto della Scozia, poi allo Scafell Pike (978 metri), il più alto dell'Inghilterra, e infine dello Snowdon (1085), la cima più elevata del Galles. Il percorso completo prevede una distanza totale di circa 37 chilometri distribuiti su un dislivello di oltre 3000 metri. Non esiste una versione ufficiale e "corretta"del percorso, ma si ritiene che la vera sfida consista nello scalare le tre cime in 24 ore, tra escursioni e spostamenti.

Le origini della sfida

La sfida comincio gradualmente a diffondersi nel corso del XX secolo, in particolare tra gli anni '50 e '60 i primi escursionisti e alpinisti britannici iniziarono a pensare di poter in qualche modo collegare i tre percorsi, ma ancora senza mettere limiti di tempo. È a partire circa dagli anni '70 che la pratica è diventata più conosciuta e organizzata, soprattutto grazie all'attività di club escursionistici e organizzazioni giovanili. Oggi, la sfida attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo e, soprattutto, è diventata con il tempo un modo per raccogliere fondi di beneficenza: associazioni, aziende, scuole e volontari organizzano camminate per raccogliere fondi e finanziare ricerche mediche o a tutela dell'ambiente.

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Scafell Pike

La sfida di Kate Middleton

E in questo contesto, la principessa del Galles è riuscita a superarsi ancora una volta. Ha completato in sole 24 ore la Three Peaks Challenge per sostenere l’ospedale in cui è stata curata dal cancro: l’organizzazione benefica Royal Marsden Cancer Charity ha lanciato infatti una pagina di raccolta fondi per l’impresa di Kate Middleton, dichiarando che i soldi raccolti sarebbero stati usati per curare più persone possibile dal cancro. L’organizzazione ha sottolineato poi la profonda empatia della principessa, la quale in un post sulle sue pagine social ha dichiarato: "Ho affrontato la sfida National Three Peaks, non solo come un'impresa fisica ma come una possibilità di esplorare la vita oltre la diagnosi e di dare qualcosa in cambio. La Royal Marsden è un luogo che ha un grande significato per me e la cui cura e competenza sono cambiare la vita per molte persone".