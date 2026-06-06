Il royal wedding di Harriet Sperling, il dolce significato dietro l’abito da sposa firmato Emilia Wickstead

Peter Philip, figlio della principessa Anna, e Harriet Sperling sono convolati oggi a nozze nella chiesa di All Saints a Kemble. L’abito della sposa, ispirato ai fiori del Gloucestershire e firmato Emilia Wickstead, ha conquistato tutti grazie alla sua eleganza e un pizzo davvero speciale.

Harriet Sperling cammina verso All Saints a Kemble con la figlia Georgina e le figlie di Peter Philips, Isla e Savannah.

Oggi è un giorno speciale per la famiglia reale britannica: Peter Phillips, figlio della principessa Anna e nipote di re Carlo III, ha sposato Harriet Sperling nella chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire, durante una cerimonia privata ma ricca di volti noti della monarchia inglese. Phillips, 48 anni, è il maggiore dei nipoti della defunta regina Elisabetta II e arriva a queste nozze dopo il matrimonio con Autumn Kelly, da cui sono nate le figlie Savannah e Isla. Anche per Harriet Sperling, infermiera pediatrica del National Health Service, si tratta di un secondo matrimonio, ha infatti anche lei una figlia adolescente, Georgina, nata da una precedente relazione. La coppia celebra oggi le nozze circondata da parenti e amici, con la presenza di re Carlo III, della regina Camilla, del principe William e di Kate Middleton. Le prime immagini della sposa hanno subito attirato l’attenzione di tutti i fan della famiglia reale: Harriet Sperling è arrivata alla chiesa con un elegante abito bianco in pizzo a maniche lunghe firmato Emilia Wickstead e un lungo velo scenografico sorretto dalle damigelle d’onore, tra cui la figlia Georgina e le figlie di Peter Phillips, Savannah e Isla.

Harriet Sperling con l’abito di Emilia Wickstead

L’abito da sposa di Harriet Sperling

Per il suo abito da sposa Harriet Sperling ha scelto una creazione su misura di Emilia Wickstead, stilista molto apprezzata dalla famiglia reale e in particolare da Kate Middleton. L’abito si distingue per la linea raffinata, con collo alto, maniche lunghe e raffinate parti in pizzo che sembrano essere disegnati lungo il velo. Il modello è stato realizzato in crêpe italiano color avorio, un tessuto scelto per la sua capacità di seguire con naturalezza la silhouette, in questo caso infatti aderisce perfettamente alla figura di Sperling.

Dettaglio dell’abito di Emilia Wickstead indossato da Harriet Sperling

È stato usato poi il pizzo Leavers, una lavorazione storica nata a Nottingham nel XIX secolo, sia per il vestito che per il velo. L’aspetto che rende ancora più pregiato questo tessuto è il dolce messaggio che è stato aggiunto: sul pizzo sono stati ricamati dei motivi decorativi pensati per riprodurre i fiori di campo e specie selvatiche tipiche del Gloucestershire, la contea dove sia Harriet Sperling che Peter Philips sono cresciuti.

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Il velo dell’abito da sposa di Harriet Sperling

A completare il look, Harriet Sperling ha scelto di indossare décolleté in satin avorio realizzate su misura da Jimmy Choo, mentre la tiara e gli orecchini sono stati creati dalla storica gioielleria londinese Pragnell, la stessa che aveva firmato anche il suo anello di fidanzamento. Emilia Wickstead ha inoltre disegnato gli abiti delle tre damigelle d’onore, Georgina, Savannah e Isla, utilizzando lo stesso crêpe italiano scelto per l’abito della sposa.

Harriet Sperling con la figlia Georgina e le figliastre Isla e Savannah

Da Kate Middleton a re Carlo, tutti gli invitati al royal wedding

La cerimonia si è svolta nella chiesa di All Saints, nel villaggio di Kemble, nel cuore delle Cotswolds, un luogo particolarmente caro alla coppia e alla famiglia reale. Per l’occasione si sono riuniti numerosi membri della monarchia britannica: tra gli ospiti presenti ci sono re Carlo III e la regina Camilla, il principe William e Kate Middleton, la principessa Anna, Zara e Mike Tindall, oltre al duca e alla duchessa di Edimburgo. Dopo la funzione religiosa, i festeggiamenti proseguiranno a Gatcombe Park, la residenza di campagna della principessa Anna dove Peter Phillips è cresciuto.