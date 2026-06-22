Il Royal Wedding di Lady Marina Windsor: al matrimonio con Nico Macauley indossa la tiara della nonna

Lo scorso weekend è andato in scena il secondo Royal Wedding dell’anno, quello tra Lady Marina Windsor e Nico Macauley. Cosa ha indossato la sposa per il suo gran giorno?

Lo scorso weekend è stato di gran festa per la famiglia reale britannica e non solo perché sta andando in scena il Royal Ascot, l'evento equestre più atteso dell'anno dall'aristocrazia inglese, è stato anche celebrato il matrimonio di Lady Marina Windsor, la nipote della duchessa del Kent scomparsa a settembre 2025. Ha sposato il fidanzato Nico Macauley, dirigente di un'azienda di sviluppo software e pronipote dell'editore William Berry, diventando protagonista del secondo Royal Wedding del 2026 (il primo era stato quello di Peter Phillips con Harriet Sperling). La sposa ha rispettato la tradizione del total white e ha brillato con una splendida tiara di diamanti dal profondo significato simbolico.

Chi ha firmato l'abito da sposa di Lady Marina Windsor

Lady Marina Windsor ha curato nei minimi dettagli il look per il suo matrimonio ma, a differenza delle Royals che l'hanno preceduta sull'altare, ha pensato bene di evitare gli abiti sontuosi e principeschi fatti di tulle, pizze e maxi gonne a ruota.

Lady Marina Windsor in Larissa von Planta

Ha puntato tutto sullo stile minimal con un vestito bianco firmato Larissa von Planta, una stilista di origini svizzere ma che vive a Londra, che ha dato vita a una creazione essenziale ma allo stesso tempo super glamour. Si tratta di un modello con gonna voluminosa con vita alta e avvitata e corpetto con spalline larghe, ricami floreali e scollatura tonda rifinita con orlo di pizzo. Non è mancato il lungo velo, realizzato interamente in pizzo trasparente e floreale.

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Abito da sposa di Larissa von Planta

La storia della tiara ereditata dalla duchessa del Kent

A fare la differenza nel look bridal di Lady Marina Windsor è stata la tiara, l'accessorio che ha dato carattere all'abito minimal, illuminandole il viso con una cascata di diamanti. Si tratta di un antico gioiello reale ereditato da sua nonna Katharine, la duchessa del Kent, la cui storia è poco lineare. Nata per volere della regina Mary, la nonna di Elisabetta, la coroncina passò alla nuora della sovrana, la principessa Marina di Kent. Quest'ultima ebbe un figlio, il principe Edoardo, che nel 1961 sposò la commoner Katharine Worsley, diventata poi nonna di Marina Windsor. Cosa indossò nel giorno del matrimonio? Questa tiara di diamanti che le venne donata dalla suocera, un gioiello con bandeau tempestato di pietre con motivo crochet Art Déco e una cascata di perle sulla sommità. Marina Windsor ha trovato, così, un modo dolcissimo e prezioso per rendere omaggio alla nonna, morta lo scorso anno.