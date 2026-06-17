Harriet Sperling al Royal Ascot dopo il matrimonio: debutto reale con il look ispirato a Kate Middleton

Ieri è cominciato il Royal Ascot e tra gli ospiti tra gli spalti c’era anche Harriet Sperling, la neo-moglie di Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Per lei questo è stato un vero e proprio debutto reale e per l’occasione si è ispirata allo stile di Kate Middleton.

Ieri pomeriggio è partito ufficialmente il Royal Ascot, l'evento equestre amatissimo dall'aristocrazia britannica che ogni anno ospita i membri più in vista della famiglia Windsor. Ad apparire tra gli spalti durante la prima giornata di corse non sono stati solo re Carlo e la regina Camilla ma anche la principessa Anna con il figlio Peter Phillips e la neo-sposa Harriet Sperling. Quest'ultima, dopo aver incantato tutti al matrimonio con un tradizionale abito di pizzo bianco, ieri ha fatto il suo "vero" debutto reale. Il "trucco" che ha usato per andare sul sicuro in fatto di stile? Si è ispirata a Kate Middleton, da sempre considerata icona fashion glamour e bon-ton.

Harriet Sperling "ruba" lo stilista a Kate Middleton

Harriet Sperling ha sposato Peter Phillips qualche giorno fa, entrando ufficialmente nella Royal Family britannica. Ieri, dunque, sebbene non fosse la sua prima volta al Royal Ascot, ha debuttato nei panni di reale e lo ha fatto con un look ispirato allo stile di Kate Middleton. Per il gran giorno, infatti, la neo-sposa ha puntato tutto su una tinta pastello dall'animo bon-ton, l'azzurro tenue, ma la cosa particolare è che si è affidata a Suzannah London, una stilista britannica che spesso la principessa del Galles sceglie per le sue apparizioni pubbliche. L'abito indossato da Harriet, inoltre, era molto simile ai modelli super chic amatissimi da Kate: ha la gonna a campana alla caviglia e un bustier avvitato in vita con maniche a palloncino e bottoncini a effetto chemisier.

Suzannah London

Harriet Sperling con il cappellino bon-ton al Royal Ascot

Per completare il tutto Harriet Sperling ha scelto degli accessori in tinta, ovvero la clutch bag di Anya Hindmarch e il cappellino in stile british con i petali di rosa azzurri di Jane Taylor London. Non ha rinunciato ai tacchi, per essere precisi ha indossato delle sling-back di pelle bianca di Jimmy Choo, e a un tocco prezioso con bracciale e orecchini coordinati in oro bianco e diamanti di Pragnell Jewellery. Insomma, a quanto pare la nuova Duchessa inglese ha tutte le carte in regola per dare del "filo da torcere" a Kate Middleton: scommettiamo che nel giro di qualche mese diventerà una delle Royal più stilose di tutti i tempi?

Leggi anche Kate Middleton ricicla gli orecchini del matrimonio e illumina il nuovo look color burro