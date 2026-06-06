Kate Middleton elegantissima in abito color crema al matrimonio reale di Harriet Sperling e Peter Philips

Kate Middleton torna a un matrimonio reale dopo tre anni e sceglie un raffinato abito color cipria firmato Roland Mouret: al suo fianco il principe William, presente anche lui alle nozze del cugino Peter Phillips con Harriet Sperling.

Kate Middleton in abito Roland Mouret arriva a All Saint per il matrimonio di Harriet Sperling e Peter Philips

Settimana impegnativa per Kate Middleton, che solo qualche giorno fa si trovava con re Carlo a un evento per il 125 anniversario di Cancer Research UK, mentre il 4 giugno ha visitato il The Christie NHS Foundation Trust di Manchester, dove ha abbracciato Claire Lorente, una donna di 30 anni all’ultimo giorno di trattamento per un tumore al seno. Oggi la principessa del Galles è tornata per la prima volta dopo tre anni a un matrimonio reale, quello di Harriet Sperling con Peter Phillips, figlio della principessa Anna e cugino del principe William. Anche in questa occasione ha dato prova dell’eleganza senza tempo che la contraddistingue, scegliendo un raffinato abito color cipria firmato Roland Mouret.

Kate Middleton con l’abito color cipria di Roland Mouret

L’abito di Roland Mouret indossato da Kate Middleton

Per le nozze celebrate nella chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire, Kate Middleton ha optato per una creazione di Roland Mouret dalle tonalità blush, perfetta per una cerimonia estiva nonostante il tempo piovoso. L’abito, lungo fino alla caviglia, è caratterizzato da una silhouette femminile con pieghe sulla gonna, colletto rinforzato e fila di bottoni sul davanti.

Dettaglio del look di Kate Middleton al matrimonio di Harriet Sperling e Peter Philips

A completare il look, un elegante cappello in stile boater coordinato, décolleté color crema e una clutch abbinata. Non sono mancati i gioielli discreti ma ricercati, tra cui orecchini dalle sfumature ambrate e una collana con un punto luce di diamante.

Dettaglio dell’abito di Roland Mouret indossato da Kate Middleton

Il primo matrimonio dopo tre anni e la presenza di William

Quella di Harriet Sperling e Peter Phillips è stata un’occasione significativa anche per un altro motivo. Si tratta infatti del primo matrimonio reale a cui Kate prende parte dopo tre anni, un periodo segnato da importanti cambiamenti personali e dalle difficoltà legate alla scoperta del cancro nel 2024. Al suo fianco c’era il principe William, presente alle nozze del cugino Peter per la prima volta: quando Phillips sposò Autumn Kelly nel 2008, infatti, il principe del Galles non partecipò alla cerimonia perché impegnato al matrimonio di Batian Craig, fratello dell’ex fidanzata Jecca Craig. Questa volta i principi del Galles hanno preso parte insieme alla celebrazione, raggiungendo Kemble insieme ad altri membri della famiglia reale, tra cui re Carlo, la regina Camilla e la principessa Anna. Il matrimonio è inoltre il secondo per Peter Phillips, nipote maggiore della regina Elisabetta II, e per Harriet Sperling, infermiera pediatrica del servizio sanitario britannico.