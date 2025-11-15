Arisa torna a The Voice Senior: debutta in bianco ma con le scarpe pitonate (e gioiello)

Ieri sera è partita la sesta stagione di The Voice Senior, il programma musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici in cui si dà spazio ai talenti over 60 che nel corso della vita hanno sempre "trascurato" la loro passione per il canto. Sebbene il team di giudici sia in parte cambiato (a sostituire Gigi D'Alessio sono arrivati Nek e Rocco Hunt), Arisa, Clementino e Loredana Berté hanno mantenuto ben stretto il loro posto in poltrona. Arisa, in particolare, è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per il debutto del talent.

Il "candido" debutto di Arisa a The Voice Senior

Arisa è ancora una volta tra le grandi protagoniste di The Voice Senior e proprio ieri sera, in occasione del debutto della sesta edizione, ha dato prova di non avere rivali in fatto di glamour. Se lo scorso anno aveva lasciato spazio al trend mannish con tailleur rigorosi, panciotti e cravatte, ora ha puntato tutto sul romanticismo ma con un tocco rock. Per la prima puntata del talent si è trasformata in una eterea dea con un candido look total white. Ha indossato un abito midi dalla silhouette morbida, un modello con la gonna scampanata sotto al ginocchio, le maniche lunghe a palloncino, il girocollo e una sorta di fascia all'altezza della pancia che ha segnato il punto vita.

Il look total white di Arisa

Chi ha firmato le scarpe gioiello di Arisa

A fare la differenza nel look da prima serata di Arisa sono state le scarpe. Sebbene l'outfit fosse minimale e basic, ha dato carattere al tutto con un paio di pumps col tacco a spillo in pelle pitonata, dotate di un cinturino intorno alla caviglia tempestato di cristalli scintillanti.

Scarpe Judari

Chi le ha firmate? Judari Shoes, brand della stilista emergente Daria Golevko (ma fanno parte della collezione Primavera/Estate 2015, quindi non sono più disponibili sul mercato). La cantante ha poi usato la gelatina per tenere i capelli in ordine, sfoggiando un'acconciatura con la fila molto laterale e un ricciolo sul lato della guancia. Gioielli semplici, make-up dai toni naturali e talento da vendere: Arisa ha dato prova di essere un'icona fashion super moderna.