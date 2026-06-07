Letizia di Spagna incontra Papa Leone: è l’unica che può vestire di bianco, le figlie devono indossare il nero

Letizia di Spagna, il re Felipe e le figlie Leonor e Sofia hanno accolto Papa Leone XIV a Madrid. Solo la regina ha potuto sfruttare il privilegio del bianco.

La famiglia reale spagnola incontra Papa Leone XIV

La regina Letizia e il re Felipe hanno accolto Papa Leone XIV al Palazzo Reale di Madrid: il pontefice sta facendo un viaggio in Spagna, resterà nel Paese fino al 12 giugno. Si tratta di una visita molto importante, perché è la prima per lui: l'ultima volte ci era stato Benedetto XVI nel 2011. Dopo Madrid si sposterà a Barcellona, Isole Canarie di Gran Canaria e Tenerife. Assieme al re e alla regina, c'erano ovviamente anche le loro figlie: l'infanta Sofia (19 anni) e la principessa Leonor (20 anni). Quest'ultima si sta preparando per salire un giorno sul trono, che erediterà da suo padre in quanto primogenita. Una curiosità: la Costituzione spagnola per la successione al trono prevede ancora il principio della preferenza maschile. Questo significa che qualora la coppia reale avesse avuto un figlio maschio dopo la nascita di Leonor, lui avrebbe avuto la precedenza.

Per la cerimonia di benvenuto ufficiale svoltasi sabato fuori dal Palazzo Reale, Re Felipe ha optato per una cravatta dorata: potrebbe essere un dettaglio simbolico per omaggiare il Papa, forse un richiamo a uno dei colori della bandiera vaticana, che rappresenta le chiavi di San Pietro. La regina si è vestita di bianco invece: un abito candido di pizzo con cintura in vita, gonna midi a trapezio, maniche lunghe, di The 2nd Skin Co. Lo aveva già indossato nel 2015 durante la sua visita di stato in Egitto. Ha completato l'outfit con un paio di slingback color cammello e piccola pochette.

Letizia di Spagna in The 2nd Skin Co.

Il suo look è motivato dal cosiddetto privilegio del bianco. Non è considerato rispettoso indossare questo colore quando si incontra il Papa: è un colore concesso a lui e pochi altri, che godono appunto di questa delega speciale in sua presenza. Letizia può farlo in quanto regina di un Paese cattolico e come lei, hanno lo stesso privilegio anche la regina Mathilde del Belgio, la principessa Charlene di Monaco, la principessa Marina di Napoli e la granduchessa Stephanie del Lussemburgo. In passato era prevista anche la presenza di una mantiglia di pizzo sul capo, in segno di umiltà. Nel XX secolo questo protocollo è stato alleggerito: è accettato anche un cappello o solo una veletta, ma c'è meno rigidità al riguardo, dunque non è sempre richiesto.

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Letizia di Spagna, la principessa Leonor e l’infanta Sofia

Non godono dello stesso privilegio le figlie di Letizia di Spagna e di re Felipe, in quanto detengono i titoli di "principessa" e "infanta". Per questo motivo sono tenute a indossare il nero in presenza del pontefice, proprio come hanno fatto dinanzi a Leone XIV. Pochi mesi fa, anche la regina Camilla ha indossato il nero per incontrare il nuovo Papa.