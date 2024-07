La principessa Leonor di Spagna in divisa, visita l’Accademia dove continuerà l’addestramento militare

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Principessa Leonor di Spagna, re Felipe VI, la regina Letizia

Essere l'erede al trono significa studiare e compiere un percorso di formazione molto impegnativo, per acquisire le conoscenze e gli strumenti necessari per poter regnare. Non ci si improvvisa, regine: lo sa bene Leonor di Spagna, che ha già cominciato da diverso tempo il percorso che la condurrà un giorno sul trono. La primogenita di re Felipe VI e di Letizia Ortiz sta per iniziare il suo secondo anno di addestramento militare. Quando diventerà regina, infatti, la principessa Leonor diventerà Comandante in Capo delle forze armate: per questo è fondamentale acquisire esperienza militare. Prima di lei lo ha fatto anche suo padre, quando era ancora principe delle Asturie, prima dell'incoronazione.

Il futuro di Leonor di Spagna

La principessa Leonor di Spagna ha visitato la Scuola Navale di Marín (Pontevedra) dove, nell'ultima settimana di agosto, inizierà il suo secondo anno di addestramento militare. Resterà qualche settimana nella scuola, poi si imbarcherà su questa nave per una crociera di addestramento dei guardiamarina a partire da gennaio, in concomitanza con la festa della Virgen del Carmen. Il primo anno lo ha trascorso presso l'Accademia Militare di Saragozza, dove si è diplomata pochi giorni fa.

La regina Letizia Ortiz e la principessa Leonor

Accompagnata dal re e dalla regina, la 18enne ha partecipato alla cerimonia di giuramento della bandiera per gli studenti del primo anno e alla cerimonia di incarico per gli ufficiali della Marina che hanno completato gli studi. La presenza della principessa alla cerimonia di incarico non è una novità. Si tratta della stessa formula che si era vista lo scorso 7 luglio, quando (sempre accompagnata dai genitori) aveva partecipato allo stesso rituale presso l'Accademia di Saragozza.

Leonor di Spagna

Era presente anche il ministro della Difesa, Margarita Robles. Il capitano della Scuola Militare Navale, Pedro Cardona, ha aperto l'evento con un giuramento solenne, esortando i nuovi ufficiali ad adempiere ai loro doveri con devozione e a mantenere il rispetto per il re e i suoi superiori. Ha inoltre ricordato l'importanza del supremo sacrificio per la Spagna, sottolineando l'impegno e la dedizione che caratterizzano i membri della Marina. La cerimonia si è conclusa con i candidati del primo anno che uno alla volta hanno mostrato il loro rispetto e il loro impegno baciando la bandiera nazionale.

La famiglia reale

Il look della famiglia reale

Leonor di Spagna ha sfoggiato l'uniforme color kaki da guardiamarina dell'Esercito, con la decorazione della Gran Croce al Merito Militare in bella vista, guanti bianchi e cappello. Uniforme bianca della Marina per il re, mentre la regina ha optato per un abito in maglia di seta blu navy di Carolina Herrera, con lunghi orecchini di perle (del brand catalano Tous), sandali bassi color crema di & Other Storiesabbinati alla clutch di Adolfo Domínguez.