Perché la principessa Leonor alla Festa Nazionale spagnola ha indossato la sua prima uniforme di gala Oggi in Spagna è stata celebrata la Festa Nazionale e per l'occasione la principessa Leonor è tornata a Madrid. Per quale motivo ha debuttato in pubblico con la sua prima uniforme di gala?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 12 ottobre, è un gran giorno per la Spagna: ogni anno in questa data il paese celebra la sua Festa Nazionale, evento che commemora la scoperta dell'America da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo nel 1492. Come da tradizione, anche in questo 2024 è stata organizzata una suggestiva parata militare con oltre 4.000 soldati, anche se è stata più breve a causa della pioggia intensa che ha colpito Madrid fin dalle prime ore del mattino. A seguire tutto dagli spalti allestiti non potevano che esserci i reali, prima tra tutte l'erede al trono, la principessa Leonor di Spagna, apparsa in una inedita uniforme di gala accanto al papà, il re Felipe VI, e alla mamma Letizia Ortiz.

Com'è fatta l'uniforme di gala dei reali spagnoli

Leonor di Spagna un giorno diventerà regina ed è per questo che sta seguendo un preciso percorso accademico e formativo. Dopo essersi diplomata la scorsa estate, ora è volata a Saragozza per frequentare l'Accademia Militare (proprio come ha fatto il papà) e, avendo deciso di dare priorità al suo ruolo militare piuttosto che a quello istituzionale di principessa, ogni volta che appare in pubblico è tenuta a indossare la divisa militare. Per la Festa Nazionale è tornata a Madrid e per l'occasione ha fatto il suo debutto con l'uniforme di gala della Marina Militare, detta anche "quattordici bottoni". Si tratta di un completo in twill blu scuro di modalità A, ovvero che si usa quando fa freddo (la sua versione estiva è invece bianca): è composto da cappello blu con fascia bianca, giacca con lacci dorati all-over, camicia bianca e pantaloni coordinati. Sul petto, così come il padre Felipe, la principessa ha portato le spille dell'Ordine del Toson d'Oro.

Felipe VI e Leonor di Spagna alla Festa Nazionale

Il significato simbolico delle spille indossate da Leonor di Spagna

Per completare il tutto la principessa spagnola ha indossato la fascia di seta azzurra, il simbolo della suo ruolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Carlo III. Sul petto, inoltre, ha agganciato diverse spille che rappresentano il suo importante ruolo nella monarchia, da quella dell'Ordine del Toson d'Oro alla croce dell'Ordine di Carlo III, fino ad arrivare alla croce dell'Ordine al Merito Militare. Come mai Leonor ha avuto la possibilità di indossare l'uniforme di gala proprio oggi? Si tratta di una tradizione per i reali spagnoli, che sono tenuti a sfoggiare la divisa formale durante alcuni precisi eventi sociali, primi tra tutti la Festa Nazionale, il Giorno delle Forze Armate e la Pasqua Militare.

L'uniforme di gala di Leonor di Spagna