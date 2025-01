video suggerito

Il look di Letizia di Spagna per la Pasqua militare: completo burgundy per il primo evento del 2025 In occasione dell'inaugurazione dell'anno militare, Letizia di Spagna ha fatto sfoggio della sua passione per il burgundy: a distanza di poche settimane, la regina sfoggia un set coordinato color bordeaux super chic.

A cura di Arianna Colzi

Letizia e Felipe di Spagna | Foto profilo IG Casa Real

In Spagna il 6 gennaio non è mai un giorno come gli altri. Nello stesso giorno dell'Epifania, infatti, nel Paese si celebra la Pascua Militar, Pasqua militare, ovvero l'evento che segna l'inizio dell'anno militare in Spagna. Per la Famiglia Reale è un evento molto sentito anche perché il sovrano svolge anche il ruolo di capo delle Forze Armate. Per la tradizione celebrazione nel Palazzo Reale di Madrid, la regina Letizia di Spagna ha sfoggiato il colore di tendenza di questa stagione: il burgundi. Tonalità protagonsita della stagione Autunno/Inverno 2024-25, è uno dei colori più amati dalla sovrana che lo aveva già scelto per le feste di Natale.

Letizia di Spagna passione burgundy per l'inaugurazione dell'anno militare

Letizia di Spagna torna a sfoggiare quello che è indubbiamente uno dei suoi colori preferiti. A poche settimane di distanza, la sovrana indossa un set coordinato composto da gonna dritta e maglione sui toni del bordeaux. In occasione della parata militare a Madrid, a cui ha fatto seguito la cerimonia dentro il Palazzo Reale, la regina più chic d'Europa ha sfoggiato una gonna in maglia firmata Varela, brand spagnolo, e un maglioncino in jersey sempre sui toni del borgogna.

Letizia di Spagna | Foto profilo IG Casa Real

La Pascua Militar in Spagna segna l'avvio dell'anno militare ma è anche una tradizione centenaria. La cerimonia è stata istituita nel 18esimo secolo e commemora anche la riconquista dell'isola di Minorca, che era stata conquistata dalle truppe britanniche e che, nel 1782, gli spagnoli hanno ripreso dopo l'assalto del 6 gennaio dello stesso anno. Per questo, per un evento dall'alto valore simbolico, Letizia di Spagna ha indossato un cappotto corto nero doppiopetto e dei un collier di perle abbinato a un paio di orecchini fatti con perle australiane.

L'ingresso a Palazzo Reale della regina | Foto profilo IG Casa Real

Oltre alle perle, che completano e illuminano il look, Letizia di Spagna ha aggiunto altri due accessori che compongono il look total bordeaux. La regina, infatti, ha sfoggiato un paio di scarpe con tacco bass e una clutch, entrambe firmate Magrit, brand di scarpe storico in Spagna, ed entrambe color bordeaux. Un look super chic.

L'ingresso a Palazzo Reale della regina | Foto profilo IG Casa Real