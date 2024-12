Il look burgundy di Letizia di Spagna: è il colore più trendy delle feste di Natale

video suggerito

Valeria Paglionico

L'agenda delle Royal Family d'Europa è sempre piena zeppa di impegni a pochi giorni dal Natale e non solo perché vengono organizzati diversi eventi a tema: a fine anno si tengono anche una serie di importanti appuntamenti istituzionali. Lo sa bene Letizia di Spagna, che proprio nelle ultime ore insieme al marito Felipe VI ha partecipato all'inaugurazione del nuovo University Hospital di Cuenca. Per l'occasione ha mixato alla perfezione trend del momento e "Christmas style", proponendo un look da imitare assolutamente durante le feste.

Il burgundy è il colore del momento

Il burgundy, nuance calda e avvolgente ispirata al vino rosso, è il colore del momento e Letizia di Spagna non ha potuto fare a meno di seguire il trend. Complice il Natale alle porte, ha scelto una sfumatura che va nel bordeaux, apparendo perfettamente a tema col "mood feste" di questo periodo dell'anno. Ha puntato sulla moda mannish con un tailleur firmato Sezane, per la precisione un modello con pantaloni palazzo dal taglio classico e blazer leggermente over con l'abbottonatura doppiopetto. Per completare il tutto ha scelto una camicia a contrasto in color nude di BOSS.

Letizia di Spagna col tailleur burgundy

L'anello preferito di Letizia di Spagna

Nel look invernale della regina Letizia non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour, sempre a contrasto per "spezzare" l'effetto monocromatico del tailleur. La sovrana ha sfoggiato una borsa beige di Adolfo Dominguez, un adorabile cappotto cammello per proteggersi dal freddo e degli stivaletti di camoscio in tinta. Per quanto riguarda i gioielli, ha optato per un paio di orecchini di perle e per il suo anello preferito, quello firmato Coreterno decorato con l'incisione "Amor che tutto move". Letizia ha così dimostrato che i look a tema natalizio non devono essere necessariamente esuberanti: ha mixato semplicità ed eleganza, dando prova di essere una vera e propria regina di stile.

Letizia di Spagna in Sezane