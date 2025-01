video suggerito

Letizia di Spagna regina fashion dell’inverno: come indossare il cappotto con stile La regina Letizia di Spagna è tornata in pubblico e lo ha fatto con un look che si rivelerà perfetto per l’inverno: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2025 è appena cominciato ma l'agenda dei reali d'Europa è già piena zeppa di impegni pubblici. Se qualche giorno fa ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Kate Middleton, apparsa super chic in bordeaux durante il suo primo appuntamento lavorativo dell'anno, ora a prendere il suo posto è stata Letizia di Spagna. Ha partecipato a "Seeds For A Sustainable Future", evento organizzato a Madrid dalla Fondazione BBVA, e ne ha approfittato per proporre un look che si rivelerà perfetto per l'inverno. La sua particolarità? La regina ha trasformato il cappotto in un mantello.

Letizia di Spagna sceglie il look in tweed per l'inverno

L'avevamo lasciata in lacrime mentre salutava la figlia Leonor che sarà lontana da casa per mesi, ora ritroviamo Letizia di Spagna in una versione decisamente più formale a un evento ufficiale organizzato dalla Fondazione BBVA. Per l'occasione ha puntato tutto sullo stile glamour che da sempre la contraddistingue, sfoggiando un look che di sicuro diventerà imitatissimo nelle prossime settimane. Ha puntato sul tessuto tweed, un vero e proprio must dell'inverno, per la precisione su un abito sui toni del grigio con gonna a campana alla caviglia e bustier a girocollo con le maniche a tre quarti. Probabilmente si tratta di una creazione della sarta reale (che la regina aveva già indossato qualche mese fa per la consegna del Premio Cervantes).

Letizia di Spagna con l'abito in tweed

Cosa c'è scritto sull'anello della regina Letizia

A fare la differenza nel look di Letizia di Spagna sono stati gli accessori, primo tra tutti il maxi cappotto nero di Carolina Herrera. Lungo fino ai piedi, la regina lo ha portato completamente sbottonato e poggiato sulle spalle, trasformandolo così in un mantello che ha rivelato chiaramente l'abito in tweed.

Leggi anche Il look burgundy di Letizia di Spagna: è il colore più trendy delle feste di Natale

Letizia di Spagna con cappotto di Carolina Herrera

Non è mancata la borsetta coordinata (sempre di Carolina Herrera), mentre per quanto riguarda le scarpe ha optato per delle pumps nere col tacco medio. Gli orecchini gold a forma di stella sono di Singularu, mentre l'anello con la scritta "Amor che tutto move" è di Coreterno. La regina spagnola ha così dato il via al 2025 con un tocco super glamour: cosa indosserà durante la prossima apparizione pubblica?

Anello di Coreterno