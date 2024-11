video suggerito

Letizia di Spagna regina ribelle: alla prima dell’Opera dice no al nero e si veste d’avorio Letizia di Spagna è volata a Bilbao con Felipe VI per partecipare alla prima dell’Opera ma ha pensato bene di stravolgere il classico dress code da gala: ecco cosa ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family d'Europa sono tutte molto attive in questo periodo dell'anno, quello che precede le feste di Natale e che li vede apparire spesso in pubblico tra eventi a tema, incontri e concerti. Se in molti aspettano il ritorno in pubblico di Kate Middleton la prossima settimana, dall'altro a prendere il posto della principessa inglese in qualità di icona fashion internazionale è stata Letizia di Spagna. La regina è volata a Bilbao con il marito Felipe VI per prendere parte alla prima dell'Opera ma ha pensato bene di stravolgere il dress code da gala: ecco chi ha firmato il suo abito color avorio.

Letizia di Spagna contro il dress code da gala

Siamo sempre stati abituati a vedere le regine e le principesse d'Europa in versione elegante e chic agli eventi di gala in programma nelle loro agende reali, ma Letizia di Spagna ha deciso di ribellarsi alle convenzioni. L'avevamo lasciata in total black col mantello fucsia nella foto ufficiale col marito Felipe, ora la ritroviamo in una versione più casual con un adorabile look color avorio. L'unico piccolo "inconveniente"? Ha sfoggiato il candido abito a un appuntamento in cui le regole di dress code imporrebbero abiti da sera dark e scuri: la prima dell'Opera il Trittico, spettacolo tenutosi ieri all'Euskalduna Palace di Bilbao in onore di Giacomo Puccini.

Letizia di Spagna all'Opera con Felipe VI

Chi ha firmato l'abito avorio di Letizia di Spagna

La regina spagnola si è affidata alla stilista catalana Teresa Helbig, che ha assecondato il suo animo ribelle facendole sfoggiare un abito chemisier avorio con gonna alla caviglia e maniche lunghe decorato all-over con delle righe verticali di paillettes tono su tono. A completare il tutto non è mancata la clutch bag coordinata e le scarpe in tinta, un paio di slingback col tacco basso di Magrit. Per quanto riguarda i gioielli, ha optato per dei mini cerchi con pietra rosa pendente di Sure Jewels e per un anello gold con incisa la scritta "Amor Che Tutto Move" firmato Coreterno. Insomma, Letizia Ortiz riesce sempre a sorprendere, imponendosi come icona fashion contemporanea e anti-convenzionale.

Letizia di Spagna in Teresa Helbig