Letizia di Spagna brilla alla serata di gala: quanto vale il bracciale tempestato di diamanti Letizia di Spagna ha partecipato alla 73sima edizione del Planeta Novel Prize Gala Award e per l'occasione ha puntato su uno scintillante look da gala: avete notato il suo maxi bracciale di diamanti?

A cura di Valeria Paglionico

Le Royals d'Europa sono sempre più impegnate dal punto di vista professionale e a ogni apparizione pubblica riescono a farsi concorrenza con dei look eleganti e sofisticati. Se prima l'unica capace di avere una certa influenza sulla moda contemporanea era Kate Middleton, ora anche le "colleghe" straniere sono capaci di dettare legge in fatto di stile. È il caso, ad esempio, di Letizia di Spagna, che con l'inizio dell'autunno ha riportato in voga sia il classico trench che il colore rosso scuro. Nelle ultime ore è tornata in pubblico ma in una preziosa versione "da gala": ecco chi ha firmato il lungo abito da sera e il bracciale scintillante che ha arricchito l'outfit.

L'abito da gala scintillante di Letizia di Spagna

La regina Letizia di Spagna ha partecipato insieme al marito Felipe VI alla 73sima edizione del Planeta Novel Prize Gala Award che si è tenuta al Museu Nacional d'Art di Barcellona e per l'occasione è tornata a indossare gli abiti principeschi che di solito riserva a banchetti di Stato ed eventi di gala. Dopo l'abito di raso nero di qualche tempo fa, ora ha puntato sul blu navy, il colore "reale" per eccellenza, per la precisione su una meravigliosa creazione di Carolina Herrera con gonna a ruota alla caviglia, spalline doppie e scollatura generosa, interamente decorato con delle righe orizzontali di paillettes silver. Ha poi completato il tutto con delle pumps in tinta col tacco basso di Massimo Dutti e su una clutch del brand spagnolo Felipe Varela.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera

Chi ha firmato il bracciale di diamanti della regina Letizia

Nel look da gala di Letizia di Spagna non potevano mancare i gioielli preziosi che hanno aggiunto degli ulteriori tocchi luce. Ha sfoggiato degli orecchini "a bottone" della collezione reale, abbinandoli a un maxi bracciale in oro bianco tempestato di diamanti. Si tratta di un modello di Cartier la cui silhouette è ispirata alle colonne elleniche, non è in vendita sul sito ufficiale del brand ma delle varianti simili costano 139.000 euro. Probabilmente si tratta di un gioiello realizzato appositamente per la regina, vista che era uno dei regali di nozze ricevuti dalla vecchia sovrana Sofia di Spagna. Già in passato lo aveva indossato, quando era ancora principessa lo considerava uno dei suoi preferiti, poi ha cominciato a puntare sui monili della collezione reale. In quanti sognano di indossare un prezioso simile?

Letizia di Spagna con bracciale Cartier