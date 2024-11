video suggerito

La regina Letizia nel ritratto ufficiale omaggia la moda spagnola e la famiglia reale Annie Leibovitz ha fotografato la regina Letizia Ortiz e re Felipe di Spagna per celebrare i 10 anni della loro ascesa al trono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Letizia Ortiz, Ph. Annie Leibovitz

Annie Leibovitz è la celebre fotografa che ha ritratto in più di un'occasione la regina Elisabetta. Adesso ha rivolto la sua attenzione a un'altra famiglia reale europea, quella spagnola. È stata lei a fotografare la regina Letizia Ortiz e re Felipe di Spagna per celebrare i 10 anni della loro ascesa al trono. La fotografa conosce il sovrano da molto tempo: fu lui a premiarla nel 2013 con il Premio Principe delle Asturie per la Comunicazione e gli Studi Umanistici. Tutto è stato studiato nel dettaglio nelle foto: la location speciale, il look dei reali, tutto è denso di simbolismo e omaggi, per restare nella storia del Paese.

Il ritratto dei reali di Spagna

Annie Leibovitz ha realizzato due foto, ognuna di circa 224 per 171 centimetri, pensate come un dittico, dunque separate ma destinate a essere esposte vicine, in coppia. Infatti gli sfondi combaciano e si incastrano idealmente: dove finisce quello del ritratto del re comincia quello alle spalle della regina. Le ha commissionate la Banca di Spagna per i 10 anni dall'incoronazione di Felipe VI: da oggi le opere fanno parte a tutti gli effetti della galleria ufficiale dell'istituzione, che ha condiviso sui social un'immagine delle due opere. La coppia è stata fotografata nel Salone Gasparini del Palazzo Reale di Madrid: era la stanza dove il re si vestiva e concedeva udienze riservate, una sala riccamente decorata e piena di opere d'arte. La sessione fotografica si è svolta il 7 febbraio ed è durata dalle 11:00 alle 17:00, con un'interruzione per la pausa pranzo.

Letizia Ortiz, Ph. Annie Leibovitz

Il significato dei look di re e regina

Nella foto Letizia Ortiz è elegantissima: indossa un abito nero strapless in tulle di seta plissettato di Cristóbal Balenciaga, realizzato negli anni '40: in questo modo ha reso omaggio alla moda spagnola, a un nome di spicco della sua storia prestigiosa. È stata la regina in persona a scegliere questo capo d'Alta Moda in particolare, prima appartenuto a Maria Junyent (nipote del pittore, scenografo e collezionista Oleguer Junyent) e poi donato alla Fondazione Antoni de Montpalau. Lo ha abbinato a uno scialle in taffetà di seta color magenta, anche questo creato nell'atelier Balenciaga nel 1962. Lo indossò la contessa di Torroella de Montgrí e marchesa di Robert, María del Carmen Ferrer-Cajigal de Robert, per il matrimonio di Don Juan Carlos e Doña Sofía il 14 maggio 1962.

Re Felipe VI, Ph. Annie Leibovitz

Come l'abito, anche lo scialle fa parte della collezione della Fondazione Antoni de Montpalau. Regali e preziosi i gioielli: collana e orecchini, creati nel 1906, provengono dalla collezione di gioielli della bisnonna del re, la regina Vittoria Eugenia. Come anello, invece, Letizia Ortiz ne ha scelto uno personale: il Love Moves Everything che indossa sempre agli eventi ufficiali da ormai circa un anno. Uniforme militare per Re Filippo VI: è l'alta uniforme da Capitano Generale dell’Esercito, con gli emblemi di Capitano Generale su entrambi i lati del colletto e i simboli degli ordini spagnoli a cui appartiene: il Collare, la Croce e la Fascia dell’Ordine Reale di Carlo III e le Croci al Merito Aeronautico, Militare e Navale.