Chi ha vestito Letizia di Spagna per il suo debutto in società venti anni fa: l'abito in mostra in un museo Alcuni degli abiti più iconici di Letizia Ortiz sono frutto del genio di un couturier spagnolo: chi ha vestito la regina di Spagna e altri membri della Famiglia Reale per gli impegni istituzionali più importanti.

A cura di Arianna Colzi

Letizia Ortiz e Filippo di Spagna

Icona di stile e di eleganza, Letizia Ortiz è una delle reali più amate di tutta Europa anche per i suoi look sempre impeccabili e spesso distanti da come immaginiamo un dress code reale. Tra le creazioni che la regina di Spagna ama indossare ci sono anche quelle del designer Lorenzo Caprile, a cui La Sala Canal de Isabel II a Madrid dedica una mostra, anche considerato il suo rapporto privilegiato con la Famiglia Reale spagnola.

Gli abiti di Letizia Ortiz celebrati in una mostra

Inaugurata lo scorso 16 ottobre, la mostra dedicata al designer proseguirà fino al 30 marzo 2025. Tra le ispirazione di Lorenzo Caprile, designer spagnolo di origini italiane, si annoverano Valentino, Cristóbal Balenciaga e Givenchy. Ispirazioni che si possono notare anche nei vestiti realizzati per Letizia Ortiz, indossati dalla sovrana in momenti memorabili. Tra le prime creazioni c'è sicuramente quello rosso vermiglio indossato per il matrimonio di Frederik e Mary di Danimarca, nel maggio del 2004. L'abito vermiglio segna il suo debutto in società con il principe Filippo a pochi giorni dal loro matrimonio, che si è tenuto il 22 maggio 2004. Il vestito con scollo pari, drappeggio all'altezza del décolléte e maniche lunghe in raso. Semplicemente meravigliosa.

La regina Letizia al matrimonio dei Reali di Danimarca

Per la cena di fidanzamento, organizzata a Palacio El pardo prima del matrimonio con il principe Filippo, sceglie di nuovo un abito di Caprile con un abito di seta color argento e tulle. Uno scollo con stola, stretto sul busto e che si apre in un ampia gonna in seta coordinata con una serie di gioielli regalatole dai futuri suoceri.

Letizia di Spagna alla cena di fidanzamento

Tra gli abiti più belli di questa collaborazione, sempre sui toni del rosso accesso, ricordiamo anche l'abito rosso composto corpetto ricamato con motivi floreali e un'ampia gonna in organza da sogno, indossato nel 2011 per ricevere a Palacio Real l'allora principe Carlo e la principessa Camilla.

La regina di Spagna durante una cena di gala nel 2011

Il couturier spagnolo è molto apprezzato anche da altri membri della Famiglia Reale spagnola, come le sorelle del re Elena e Cristina di Spagna. Quest'ultima ha indossato un abito di Caprile per il suo matrimonio nel 1997, un vestito da sposa in seta naturale con scollo a barca davvero elegantissimo.

Cristina di Spagna

Tra gli abiti esposti nel museo di Madrid c'è anche l'abito che Donna Cristina ha indossato per il matrimonio di Victoria di Svezia e Daniel Westling nel 2010: un abito verde menta drappeggiato con spalline e una gonna in tulle e in organza.

L'abito di Donna Cristina per il matrimonio di Victoria di Svezia | Fotografia © Jon Cazenave

Sempre per lo stesso matrimonio, la sorella di Cristina di Spagna e dell'attuale re Filippo, Elena, ha optato per una creazione di Caprile esposta durante la mostra. Realizzato in seta naturale color burgundi, il look è completato da una giaccia in stile toreri della corrida goyesca. La giacca corta bicolor è ricamata con cristalli, pietre preziose e seta. Un abito che omaggia le tradizioni spagnole unendole a una silhouette elegantissima.

L'abito di Donna Elena per il matrimonio della regina Victoria di Svezia | Fotografia © Jon Cazenave