Letizia di Spagna sfida il dress code reale: niente più abiti da sera, la regina indossa i jeans Siamo sempre stati abituati a vedere i reali di tutta Europa impeccabili tra abiti da sera e tailleur rigorosi ma Letizia di Spagna ha pensato bene di ribellarsi al dress code: ecco il suo nuovo look casual con jeans e stivali rock.

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family di tutta Europa sono legate in modo indissolubile a una precisa etichetta di corte ed è proprio perché ne rispettano le rigide regole che appaiono sempre impeccabili a ogni evento pubblico. Il protocollo stabilisce come bisogna comportarsi di fronte i riflettori, in che modo ci si deve rapportare ai sudditi e addirittura le pose da assumere nelle foto ufficiali. Cosa dire del dress code? Anche in questo caso i dettami sono rigidissimi, basti pensare al fatto che esistono colori e modelli d'abiti vietati, oltre che accessori che non possono mai mancare (come le calze o la tiara ai banchetti di Stato). Letizia di Spagna, però, ha recentemente dato prova di essere una regina "ribelle", in che modo? Per la nuova apparizione pubblica ha indossato i jeans.

Il look anti-convenzionale di Letizia di Spagna

L'avevamo lasciata tra lunghi abiti da sera (anche se low-cost) e trench in pieno stile autunnale, oggi ritroviamo Letizia di Spagna in una versione decisamente più casual. Ha approfittato della domenica mite e soleggiata per concedersi un pranzo fuori col marito Felipe VI e la figlia Leonor. I tre sono stati al ristorante Loxe Mareiro a Villagarcia, in Galizia, attirando non poco l'attenzione dei paparazzi. Complice forse l'atmosfera informale, la regina ha pensato bene di ribellarsi al dress code reale. Per lei niente pencil skirt, tailleur sofisticati o accessori gioiello, ha preferito indossare dei più comodi jeans, per la precisione un modello a zampa e a vita alta che ha messo in risalto la silhouette snella e slanciata. Per quale motivo non si è urlato subito allo scandalo? Trattandosi di un impegno di famiglia "privato" e non ufficiale, alla sovrana viene concessa maggiore libertà in fatto di stile.

I reali di Spagna in versione informale

Per completare l'inedito outfit casual Letizia di Spagna ha scelto degli ulteriori accessori anti-convenzionali. Ha abbinato i jeans a una blusa in cotone bianco di & Other Stories, un modello con le maniche a palloncino, il colletto coreano e dei ricami tono su tono all-over. Niente tacchi a spillo, la regina ha preferito degli stivaletti neri raso terra dall'animo rock, mentre per quanto riguarda la borsa ha scelto una bag low-cost di Mango in pelle intrecciata total black. Divisa da cadetta total white (con tanto di cappello da capitano) per la principessa Leonor e completo spezzato con pantaloni beige e camicia a righe per il re Felipe: i membri della casa reale spagnola non sono forse super chic anche in questa versione informale?

Blusa di & Other Stories