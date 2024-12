video suggerito

Letizia di Spagna in bianco per il viaggio in Italia: come si è vestita per la visita a Roma La regina Letizia e il re Felipe di Spagna sono in visita di Stato in Italia, a Roma: per il primo impegno istituzionale la sovrana ha sfoggiato un look super chic total white. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Letizia Ortiz

Letizia di Spagna è volata in Italia con il marito, Re Felipe, per una visita di Stato di due giorni che vedrà i coniugi reali impegnati in attività istituzionali a Roma. Pochi giorni fa la Regina ha partecipato alla Prima dell'Opera a Bilbao rivoluzionando il dress code abbandonando il nero per il bianco. Proprio a pochi giorni da Natale, Letizia Ortiz ripropone un look total white per la visita a Roma che è partita dall'Accademia Reale di Spagna che nel 2024 festeggia i suoi primi 50 anni. Oggi, poi, sono previsti gli incontri con il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha invitato personalmente i coniugi al Quirinale, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per poi spostarsi all'Altare della Patria e a Villa Doria Pamphili.

La mise bianca di Letizia di Spagna in Italia

Per la visita all'Accademia Reale di Spagna a Roma, Letizia Ortiz inaugura il periodo delle feste con una mise bianco ottico. Il look interamente bianco è composto da un cappotto con cintura color off-white: si tratta del modello Batin del brand spagnolo Mango che viene venduto a 150 euro sul sito del brand.

Letizia di Spagna a Roma

L'oufit è completato da pantalone sartoriale con fondo ampio sempre bianco e una pashmina bianca che rende super chic questo look invernale. Una volta entrata dentro l'Accademia Reale di Spagna, la regina ha mostrato il blazer bianco coordinato ai pantaloni sempre firmato Mango. Il look invernale, poi, è completato con una serie di gioielli oro, in primis i pendenti di Sure Jewels, brand di gioielleria spagnolo. Anche l'anello è oro, a riprendere gli accessori e uno dei colori più glamour della stagione. Dorati sono anche i sandali e la clutch: si tratta rispettivamente del modello Maria e della pochette Lian del brand spagnolo amatissimo dalla sovrana Magrit Shoes.

Letizia di Spagna con il completo Mango