Letizia e Sofia di Spagna tra fiori e righe al diploma di Leonor: è sfida di stile tra mamma e figlia La famiglia reale spagnola è volata a Saragozza per celebrare la principessa Leonor che si è diplomata all'accademia militare. Cosa hanno indossato Letizia di Spagna e la figlia Sofia per l'attesa cerimonia?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per la Royal Family spagnola: la principessa Leonor ha completato l'addestramento all'accademia militare di Saragozza ed è diventata protagonista dell'attesa cerimonia di diploma che l'ha resa ufficiale dell'esercito. Certo, ora dovrà fare altri 3 anni di addestramento prima di passare alla General Air Academy, ma il primo grande traguardo è già stato ottenuto. Per l'occasione è stata raggiunta da papà, mamma e sorella, che sono stati lieti di partecipare all'evento al suo fianco. È stato proprio Felipe VI a consegnare i distintivi e ad assegnare le nuove nomine all'Accademia militare generale, mentre Letizia e Leonor hanno seguito tutto dalla prima fila (visibilmente emozionate). Cosa hanno indossato per il diploma della futura regina spagnola?

Letizia di Spagna con l'abito floreale

Se da un lato la principessa Leonor ha dovuto indossare i tradizionali abiti militari per la cerimonia di diploma, la mamma e la sorella si sono potute "sfidare" a colpi di stile con degli adorabili outfit estivi. La regina ha puntato tutto sulla stampa floreale sui toni del bianco e verde: ha sfoggiato un abito a balze lungo fino alla caviglia di Maje, un modello in delicato chiffon con scollo a V, maniche corte e un elastico che ha segnato il punto vita. Continua a non poter indossare i tacchi a causa di un infortunio al piede, ha preferito riciclare le ciabattine gioiello di Pedro García, mentre per quanto riguarda i gioielli ha optato per degli orecchini gold a forma di fiore di Helenanicolau.

Letizia di Spagna in Maje

Sofia di Spagna segue il trend delle righe

L'Infanta Sofia di Spagna ha seguito un altro trend super gettonato dell'estate 2024, quello delle righe. Per il diploma della sorella ha infatti optato per un abitino a fondo bianco di BOSS, un modello con la gonna asimmetrica a righe verticali e il bustier a maniche corte e girocollo decorato con delle righe orizzontali.

Sofia di Spagna in BOSS

Anche per lei niente tacchi alti, ha optato per un paio di sling-back raso terra total black firmate LMDI Collection . Capelli legati in un mezzo raccolto, make-up dai toni naturali e viso visibilmente commosso: la principessa spagnola sta crescendo e giorno dopo giorno riesce sempre di più a "fare concorrenza" alla mamma regina in fatto di stile. Chi delle due si aggiudica il titolo di ospite più glamour della giornata?