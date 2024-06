Letizia di Spagna inaugura l’estate con i sandali a ciabattina: il look anti-caldo con l’abito over

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 è appena cominciata ma, nonostante ciò, per molti le ferie sono ancora solo un lontano miraggio. I reali d'Europa non fanno eccezione, anzi, ad oggi le loro agende sono ancora piene di impegni istituzionali a cui devono necessariamente presenziare. Letizia di Spagna, ad esempio, ieri ha partecipato a un meeting con i membri della FAD Youth Foundation e per l'occasione ha fatto visita alla sede di Netflix a Tres Cantos. Dopo che nei giorni scorsi era apparsa in pubblico con marito e figlie, ora ha preferito un appuntamento ufficiale "in solitaria", il dettaglio che non è cambiato? La regina si è distinta ancora una volta col suo stile glamour (anche se continua a rinunciare ai tacchi).

L'abito anti-caldo di Letizia di Spagna

Ieri pomeriggio la regina Letizia Ortiz ha partecipato a un evento ufficiale che si è tenuto in una delle sedi spagnole di Netflix e per l'occasione è riuscita a mixare con stile comodità e glamour. Sarà perché in Spagna le temperature sono già roventi o perché semplicemente intendeva seguire uno dei trend di stagione, ma la cosa certa è che la sovrana ha indossato un adorabile abito midi "anti-caldo". Si tratta di un modello in blu petrolio firmato Adolfo Domínguez: ha il bustier con le maniche a tre quarti e lo scollo leggermente a barca, la gonna scampanata alla caviglia (perfetta per combattere l'afa) e una fascia elastica che segna il punto vita. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 269 euro.

Letizia di Spagna in Adolfo Domínguez

Letizia di Spagna con i sandali gioiello

A fare la differenza nel look estivo anti-caldo di Letizia sono state le scarpe. Da tempo non indossa i tacchi a causa di un infortunio al piede ma, lasciate a casa sia le sneakers che le infradito, ora ha lasciato spazio ai sandali a ciabattina.

Letizia di Spagna con i sandali a ciabattina

Ha scelto un modello sparkling che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato: è firmato Pedro García ed è contraddistinto da una serie di fascette tempestate di cristalli argentati (prezzo 450 euro). Non sono mancati gli orecchini gold di Pertegaz e la clutch bag di pelle declinata in una versione in pelle nude (di Adolfo Domínguez). In quante prenderanno ispirazione dalla regina spagnola e per l'estate sceglieranno di completare i loro look con delle ciabattine gioiello?

Sandali Pedro García