Addio abiti da regina, in estate Letizia di Spagna veste oversize con la borsa crochet Letizia di Spagna è stata paparazzata a Madrid dopo una cena romantica col marito Felipe. Per lei niente abiti principeschi e bon-ton, ha preferito lo stile casual con una originale borsa crochet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I reali d'Europa si sta godendo la tanto meritata pausa estiva al termine di un lungo anno lavorativo ma alcuni di loro non esitano a mostrarsi in pubblico, anche se in vesti non ufficiali. Se da un lato i Windsor si sono "rinchiusi" a Balmoral, dall'altro i danesi Mary e Frederick sono alle prese con un summer tour. Che dire, invece, degli spagnoli? Sono appena tornati dalle Baleari e ora si godono le bellezze di Madrid. Non sorprende, dunque, che ieri sera Letizia Ortiz e il re Felipe VI siano stati avvistati al termine di una romantica cena di coppia in versione casual: ecco cosa hanno indossato per la serata estiva.

Il look total white di Letizia di Spagna

Ieri sera Letizia di Spagna ha cenato con il marito Felipe a La Lonja del Mar, un ristorante a Plaza de Oriente, Madrid, e all'uscita è stata paparazzata dai numerosi fotografi presenti. Sebbene abbia sempre abituato i fan ai suoi outfit principeschi fatti di lunghi abiti da sera, tubini bon-ton e tailler rigorosi, per l'estate lontana dai riflettori ha lasciato trionfare la comodità e il casual. La regina ha infatti seguito il trend del total white, puntando tutto sulle silhouette oversize con un paio di pantaloni mum fit a vita alta e una camicia ampia con dei decori floreali tono su tono. Niente tacchi, per completare il tutto ha scelto un paio di sandali raso terra in pelle color tabacco di Trenza.

Letizia di Spagna in total white

Letizia di Spagna segue il trend dei capi all'uncinetto

A fare la differenza nel look estivo di Letizia di Spagna è stato un accessorio in particolare, la borsetta. Di solito durante gli eventi istituzionali indossa solo pochette e clutch bag rigide ma ora ha preferito seguire il trend della moda crochet con una coloratissima borsa che sembra essere fatta all'uncinetto. Si tratta di una tracolla firmata Josune González, la cui particolarità sta nei ricami multicolor che la decorano all-over. Occhiali da sole tra le mani, capelli sciolti e lisci e viso abbronzato: la regina spagnola è in assoluto una delle reali più glamour di questa estate 2024.

La regina Letizia con la borsa Josune González