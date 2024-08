video suggerito

L’estate floreale di Mary di Danimarca: il look nasconde un prezioso omaggio al marito La regina Mary di Danimarca è alle prese con il tour della Danimarca con il re Frederick e ne sta approfittando per sfoggiare degli adorabili look estivi: ecco il dolce omaggio al marito nascosto nei suoi gioielli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate della Royal Family danese sembra essere più impegnativa e dinamica che mai. Se da un lato i Windsor si sono concessi una temporanea pausa dai riflettori organizzando la tradizionale reunion a Balmoral, il re Frederick e sua moglie Mary hanno pensato bene di buttarsi a capofitto nel lavoro. Da qualche giorno sono impegnati con il summer tour del paese e sui social stanno documentando l'esperienza con foto e video. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la regina, che ha colto l'occasione per sfoggiare un armadio colorato e floreale in pieno stile estivo.

Quanto costa l'abito a fiori della regina Mary

Nelle ultime ore la regina Mary di Danimarca ha fatto visita alla cittadina di Vejle insieme al marito Frederick e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo e adorabile look dal mood estivo. Così come qualche giorno fa, è tornata a puntare sulla stampa floreale, a prova del fatto che si rivela un vero e proprio must dall'animo originale e chic durante la bella stagione.

Abito Saloni

Ha scelto un abito midi firmato Saloni, un modello con la gonna scampanata, le maniche lunghe e un incrocio sulla scollatura che stempera il micro cut-out. È a fondo bianco ma è decorato con dei fiori multicolor all-over. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 750 sterline (oltre 880 euro).

Mary di Danimarca in Saloni

Mary di Danimarca con i gioielli d'oro e diamanti

Nel look estivo della regina Mary non sono mancati i gioielli preziosi, primi tra tutti gli orecchini con i rubini della Danish Parure reale. Ha inoltre aggiunto un coordinato total gold con braccialetto e collanina di Dulong, anche se a fare la differenza è stato il pendente scintillante firmato Halberstadt, ovvero un ciondolo a forma di F tempestato di diamanti. Si tratta di un omaggio al marito Frederick a cui non rinuncia mai durante le apparizioni pubbliche, a prova del fatto che condivide con lui un rapporto complice e affiatato. I due sovrani danesi non sono forse adorabili fianco a fianco?