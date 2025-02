video suggerito

Il nuovo anello di Mary di Danimarca ha un profondo significato simbolico (e costa oltre 40mila euro) Mary di Danimarca ha posato in un nuovo ritratto ufficiale e ne ha approfittato per sfoggiare un anello inedito tempestato di diamanti e rubini: ecco qual è il suo significato simbolico e il suo valore. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mary di Danimarca è diventata regina a gennaio 2024 e in poco più di un anno ha dato prova di essere un'icona fashion capace di fare concorrenza anche a Kate Middleton. Impeccabile, elegante e glamour: la sovrana con i suoi look è riuscita a fare tendenza, nascondendo sempre (o quasi) dei profondi significati simbolici nelle diverse scelte di stile. Lo ha fatto anche nel ritratto ufficiale condiviso dalla famiglia reale sui social nel giorno del suo 53esimo compleanno: ecco per quale motivo nello scatto ha indossato un nuovo e preziosissimo anello di diamanti.

Il ritratto ufficiale di Mary di Danimarca

Per celebrare al meglio i suoi 53 anni Mary di Danimarca ha rispettato la tradizione del ritratto ufficiale da condividere sui social. Ha posato in una delle sale del Palazzo di Amalienborg di Copenaghen, lasciandosi immortalare dal fotografo di corte Steen Evald in una versione super glamour. Gonna midi in pizzo rosa, casacca bianca con le maniche a campana e capelli sciolti: a fare la differenza nel look della sovrana sono stati i gioielli. Oltre ai bracciali Love di Cartier, ha sfoggiato con orgoglio un nuovo anello di brillanti e rubini, un modello molto simile a quello che il marito Frederik le regalò per il fidanzamento ufficiale. Analizzandolo con attenzione, si scopre che si tratta proprio dello stesso prezioso ma in una versione modificata.

Quanto vale l'anello di diamanti e rubini di Mary di Danimarca

Mary di Danimarca ha voluto modificare il vecchio anello di fidanzamento: ha mantenuto il diamante centrale taglio smeraldo e i due rubini laterali taglio smeraldo da 70 punte ma aggiunto due baguette di diamanti sempre sui lati. Stando alle stime del gemmologo Steven Stone Jewellers, con l'aggiunta delle pietre da 50 punte, il prezioso avrebbe raggiunto un valore di 50.000 dollari (circa 42.000 euro). Le gemme non sono state scelte a caso, anzi, i loro colori sono un chiaro rimando alla bandiera danese e il loro numero è un riferimento ai 4 figli. Indossando l'accessorio nello scatto ufficiale, la regina ha inoltre messo a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi con Frederik: i due sono uniti e affiatati e non potrebbero essere più felici della loro nuova vita a capo della monarchia.

Leggi anche Mary di Danimarca debutta con la tiara di diamanti rosa: ha dato nuova vita ai vecchi gioielli reali