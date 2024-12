video suggerito

Mary di Danimarca debutta con la tiara di diamanti rosa: ha dato nuova vita ai vecchi gioielli reali Mary di Danimarca ha debuttato in pubblico con una nuova tiara realizzata con dei preziosi diamanti rosa. Le pietre facevano parte di vecchi gioielli reali che sono stati modernizzati sotto richiesta della regina in persona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Royal Family d'Europa riescono sempre ad attirare le attenzioni dei media internazionali a ogni apparizione pubblica, tanto da dominare le prime pagine dei giornali dopo qualsiasi evento istituzionale. Ieri in particolare, è stato il gran giorno di Kate Middleton, che ha ufficialmente ripreso l'agenda di impegni reali con la partecipazione al concerto di canti natalizi a Westminster. In contemporanea, però, anche in Danimarca si è tenuto un appuntamento importante: la cena di Stato a Christiansboarg Palace per accogliere il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Abdel Fattah Al Sisi. Per l'occasione la regina Mary ha rispettato la tradizione della tiara ma la cosa particolare è ne ha sfoggiata una nuovissima realizzata appositamente per lei.

La regina Mary con la Danish Rose Diamond Bandeau

La regina Mary di Danimarca ha preso parte insieme al marito Frederik alla cena di Stato che si è tenuta a Christiansborg Palace e, come da tradizione, ha sfoggiato un elegantissimo look da gala.

La cena di Stato

Ha puntato tutto su un lungo abito nero, un modello a tubino con spacco posteriore, collo alto e decori gioielli all'altezza delle spalle. Non ha rinunciato a collant velati e tacchi a spillo, anche se a fare la differenza è stata la nuova tiara che è entrata a far parte della collezione reale. Si chiama Danish Rose Diamond Bandeau ed è stata commissionata dalla sovrana in persona, che ha deciso di rimodellare alcuni gioielli della corona per adattarli ai tempi contemporanei.

Mary di Danimarca con la Danish Rose Diamond Bandeau

Com'è nata la tiara con i diamanti rosa

I diamanti rosa della Danish Rose Diamond Bandeau risalgono al 1840, in passato facevano parte di una cintura scintillante creata per principessa Charlotte Amalie di Danimarca con delle pietre preziose del ‘700 e negli ultimi anni sono rimasti chiusi nelle cassaforti reali. Oggi, però, sono tornati a risplendere dopo essere stati rimodellati per volere della regina Mary. Il gioiello iniziale è stato infatti scomposto e i romantici diamanti naturali sono stati incastonati su una nuova tiara progettata "a quattro mani" dalla sovrana col gioielliere reale. Il valore del diadema ovviamente è inestimabile e con il suo stile elegante e contemporaneo riesce a fare concorrenza alle classiche coroncine della Crown Jewel Collection.

https://www.instagram.com/detdanskekongehus/p/DDH4t5GM0S5/?img_index=3