Mary di Danimarca in rosso per la cena di gala: il bracciale di diamanti nasconde un ritratto reale I reali di Danimarca sono volati in Germania per il 25esimo anniversario del complesso dell'ambasciata nordica a Berlino. La regina Mary, in particolare, ha infiammato la cena ufficiale al Bellevue Palace con un look rosso che non poteva passare inosservato: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

L'agenda reale di Frederik e Mary di Danimarca è ricca di impegni istituzionali, tanto che da qualche tempo a questa parte praticamente ogni giorno stanno apparendo in pubblico fianco a fianco. Da qualche giorno sono volati in Germania in occasione dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario del complesso dell'ambasciata nordica a Berlino (a cui stanno partecipando i rappresentanti di tutti i paesi nordici, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda) e per l'occasione la regina ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Dopo il look arancione in perfetto stile autunnale scelto qualche giorno fa per visitare una cittadina danese, ora ha preferito un abito "fiammante".

Chi ha firmato l'abito rosso fuoco della regina Mary

Lo scorso 21 ottobre il Bellevue Palace di Berlino ha ospitato l'Official Dinner per celebrare il 25esimo anniversario della Nordic Embassies In Berlin e, come da tradizione, le regine le First Lady hanno sfoggiato i loro look da gala più eleganti. A essersi distinta per classe è stata Mary di Danimarca, che ha puntato tutto su un vitaminico rosso fuoco. Ha indossato un lungo e principesco abito in mikado, un modello firmato Carolina Herrera con un'ampia gonna a campana, le maniche corte con i volant e un maxi fiocco in tinta che segna il punto vita.

Mary di Danimarca in Carolina Herrera

Di chi è il ritratto sul bracciale della regina danese

A completare il look da gala della regina danese non sono mancati degli ulteriori accessori glamour, primi tra tutti le scarpe gioiello firmate Rupert Sanderson, ovvero un paio di pumps in raso rosso col vertiginoso tacco a spillo e una fibbia tempestata di cristalli sulla punta. Mary ha poi aggiunto una clutch bag con le perline bianche di Anya Hindmarch, i pendenti in diamanti e perle del suo matrimonio e il maxi bracciale reale e scintillante decorato con il ritratto di Josefina, regina di Svezia e Danimarca. Capelli legati in un raccolto bon-ton, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: la regina danese è un'indiscussa icona fashion.

I reali di Danimarca alla cena ufficiale