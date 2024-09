video suggerito

Mary di Danimarca è icona di stile con l’abito di pizzo: segue il trend dell’effetto vedo-non vedo La regina Mary di Danimarca è tornata ad apparire in pubblico e ancora una volta ha incantato tutti col suo stile: ecco chi ha firmato l’abito di pizzo traforato dall’effetto vedo-non vedo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family di Danimarca è tornata regolarmente a lavorare dopo la brevissima pausa lavorativa e sempre più spesso si mostra in pubblico ad attesi eventi istituzionali. La regina Mary, in particolare, ogni volta che si mostra di fronte i riflettori dà prova di essere un'icona fashion dall'animo bon-ton capace di fare concorrenza anche alla "cugina" inglese Kate Middleton. L'avevamo lasciata qualche settimana fa in tour per il paese tra abiti hippie e look floreali, oggi la ritroviamo in una nuova versione glamour ma con qualche tocco di sensualità: ecco chi ha firmato il suo nuovo vestito di pizzo dai dettagli vedo-non vedo.

Chi ha firmato l'abito di pizzo floreale di Mary di Danimarca

Ieri sera la regina Mary di Danimarca ha partecipato ai Carlsberg Foundation’s Research Awards 2024, evento tenutosi al Museo Glyptoteket che ogni anno premia coloro che finanziano e sostengono degli importanti progetti di ricerca. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue ed è riuscita ancora una volta a distinguersi per fascino ed eleganza.

Abito Moss & Spy

Ha seguito il trend dell'effetto vedo-non vedo con estrema classe sfoggiando un abito midi firmato dal marchio australiano Moss & Spy. Si tratta di un modello in pizzo traforato a fondo bianco ma decorato all-over con dei ricami floreali blu: ha la gonna svasata al ginocchio e il bustier fasciante col colletto coreano, la sua particolarità? All'altezza del décolleté il tessuto lascia intravedere la pelle nuda.

Mary di Danimarca in Moss & Spy

La regina danese con gli accessori griffati

Nel look di Mary di Danimarca non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour, tutti in un vitaminico blu cobalto. Ha abbinato l'abito di pizzo a un paio di pumps col tacco a spillo di Gianvito Rossi e a una clutch bag in tinta di Prada, per la precisione un modello rigido con un maxi cristallo sulla chiusura. Orecchini pendenti con diamanti e zaffiri, capelli sciolti e ondulati perfettamente in piega e make-up appena accennato: la regina danese sembra non avere rivali in fatto di stile, è un'icona contemporanea capace di mixare con raffinatezza sensualità, glamour e accessori trendy.