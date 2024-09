video suggerito

Mary di Danimarca regina anti-convenzionale: il suo autunno comincia tra fiori e colori pastello La regina Mary di Danimarca è tornata ad apparire in pubblico ma lo ha fatto con un look anti-convenzionale. Per lei niente colori scuri o abiti pesanti, ha cominciato l’autunno con un completo colorato e floreale che sa di primavera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family del nostro continente sono tornate a lavorare a pieno ritmo dopo la pausa estiva durata meno di un mese e stanno approfittando dell'inizio dell'autunno 2024 per apparire molto più spesso in pubblico. Se da un lato Kate Middleton continua a rimanere lontana dai riflettori anche dopo la fine delle chemio, le regine del resto d'Europa non esitano a presenziare ad appuntamenti ufficiali ed eventi di gala, sfidandosi "a distanza" a colpi di stile tra abiti sofisticati e tacchi alti. Mary di Danimarca, ad esempio, ha partecipato a alla conferenza per la Health Care Nurses e con il suo look dal sapore primaverile è riuscita a portare un tocco di luminosità alla giornata uggiosa.

Il look colorato di Mary di Danimarca

Mary di Danimarca ha aperto il convegno nazionale che ogni anno riunisce a Copenhagen infermieri e personale sanitario e, oltre a tenere un discorso motivazionale, ha anche incantato tutti i presenti con una scelta di stile anti-convenzionale. Per lei niente colori scuri e abiti pesanti in pieno stile autunnale, ha preferito un completo dal mood primaverile, così da aggiungere un tocco fresco e variopinto all'evento.

La regina Mary con la camicia di Victoria Beckham

La regina ha mixato stampe floreali e tinte pastello, due must della bella stagione che sono risultati super glamour nonostante le temperature più fresche. Ha abbinato una camicia di seta azzurra col nastro intorno al collo di Victoria Beckham a una gonna midi plissettata, un modello firmata Paul & Joe a fondo bianco ma decorata all-over con delle vitaminiche rose rosse.

Gonna Paul & Joe

La regina Mary con le scarpe pitonate

Nell'insolito look autunnale della regina danese non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour. Ha completato il tutto con un paio di vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di Gianvito Rossi in pelle pitonata color nude, e con una serie di gioielli di Dulong, dal bracciale di perle bianche agli orecchini decorati con delle perle pendenti in grigio scuro. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Mary di Danimarca riesce a dettare legge in fatto di stile anche quando il suo outfit a primo impatto sembra essere "fuori stagione". Chi ha detto che in autunno non possono essere indossati fiori e tinte pastello? A quanto pare l'effetto è luminoso e super chic.