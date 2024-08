video suggerito

Mary di Danimarca è la regina fashion dell’estate: per il tour reale indossa l’abito hippie Mary di Danimarca è alle prese con un summer tour del paese insieme al marito Frederik e ha colto l’occasione per sfoggiare un adorabile look hippie: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il mese di agosto è quello che più di tutti viene dedicato alle vacanze e anche i rappresentanti delle principali Royal Family d'Europa lo sanno bene, visto che praticamente tutti mettono in pausa gli eventi istituzionali per qualche settimana. Se gli inglesi si sono riuniti nella tenuta di Balmoral, così da godersi il meritato relax al termine di un anno difficile, i danesi hanno deciso di andare in controtendenza non rinunciando all'agenda di appuntamenti ufficiali. Mary e Frederik di Danimarca sono infatti alle prese con un summer tour delle principali città della loro nazione e sui social non possono fare a meno di documentare l'esperienza con degli album ad hoc: ecco cosa ha indossato nelle ultime ore la regina.

Chi ha firmato l'abito hippie di Mary di Danimarca

Nel secondo giorno del summer tour la coppia reale è salpata a Æreskøbing e ha fatto visita al comune locale, dove è stata accolta da un ricco buffet a base di prodotti tipici. Ad attirare le attenzione dei media è stata soprattutto la regina Mary, che ancora una volta è riuscita a distinguersi per eleganza e stile anche in versione estiva.

Mary di Danimarca in Etro

Ha lasciato a casa gli accessori di paglia precedentemente sfoggiati, in quest'occasione ha preferito un adorabile mood hippie ma senza rinunciare alle griffe. Ha infatti indossato un lungo abito di Etro, un modello da gitana che ha riciclato dal passato: è a fondo nero ma è decorato con dei ricami floreali colorati su gonna, maniche e scollo a V.

Abito Etro

L'omaggio al marito nascosto nel look

Naturalmente non è mancato un tocco prezioso: la regina danese ha infatti abbinato l'abito hippie chic a una coppia di Love Bracelet di Cartier a un paio di orecchini con diamanti e pietre azzurre e a una collanina d'oro giallo di Halberstadt, la sua particolarità? Nasconde un omaggio al marito, come pendente ha infatti la F, iniziale del suo nome, tempestata di cristalli. Capelli legati in un raccolto bon-ton, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Mary di Danimarca è la regina di stile dell'estate 2024.