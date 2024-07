video suggerito

La regina Mary di Danimarca arriva alle Olimpiadi con la borsa di paglia e le infradito basse Mary di Danimarca è arrivata a Parigi per le Olimpiadi e, complici le temperature roventi, ha sfoggiato un look anti-caldo in pieno stile vacanziero: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend sono partite ufficialmente le Olimpiadi di Parigi, l'evento sportivo più atteso dell'anno che sta catalizzando le attenzioni dei media internazionali. I grandi protagonisti non possono che essere gli atleti che si sfidano ogni giorno per aggiudicarsi un posto sul podio ma a fargli "concorrenza" sono le numerose star volate in Francia per assistere ai match direttamente dagli spalti, da Zendaya a Kaia Gerber, fino ad arrivare all'italianissimo Marco Mengoni. Ai Giochi non mancano i rappresentanti delle Royal Family d'Europa, prime tra tutte la principessa Anna (l'unica Windsor a Parigi) e Letizia di Spagna con le figlie Leonor e Sofia. Di recente, inoltre, è arrivata anche Mary di Danimarca e per l'occasione ha sfoggiato un look dal mood fresco e vacanziero: ecco tutti i dettagli.

Il look anti-caldo della regina danese

Dopo aver preso parte alla cena di gala al Louvre che aveva preceduto la cerimonia inaugurale, Mary di Danimarca era rientrata in patria per alcuni impegni ufficiali. Ieri, invece, è tornata a Parigi per le Olimpiadi e ha seguito alcune gare che si sono tenute a Versailles: quale migliore occasione di questa per lasciare spazio allo stile vacanziero? Complici le temperature roventi, la regina danese ha puntato tutto sul lino, il tessuto anti-caldo per eccellenza. Ha indossato un abito chemisier in azzurro pastello, un modello con le maniche lunghe portate scorciate e la gonna lunga fino alla caviglia ma con dei mini spacchi laterali.

Borsa Prada

Mary di Danimarca segue il trend degli accessori di paglia

A fare la differenza sono stati gli accessori, tutti veri e propri must dell'estate 2024. Mary di Danimarca ha infatti abbinato una borsa di paglia di Prada a un cappellino coordinato firmato Canopy, completando il tutto con un paio di infradito raso terra in pelle blu, un modello vintage sempre di Prada. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri in pieno stile diva, per la precisione una montatura in pvc verde di Celine. Per quanto riguarda i gioielli, ha optato per un paio di cerchietti gold ma con i cristalli di Sophie Bille Brahe, mentre la collana è di Dulong ed è contraddistinta da un pendente a forma di M, l'iniziale del suo nome. La regina danese in questo "summer mood" non è forse chic proprio come quando indossa gli abiti principeschi?

