Zendaya sfoggia i colori dei Cinque cerchi: l’abito vintage è un omaggio alle Olimpiadi di Parigi

A cura di Arianna Colzi

Zendaya | Foto Anthony Prince Leslie

Zendaya è una delle star protagoniste di questi giorni di festa per le Olimpiadi di Parigi 2024. La diva di Challengers aveva già preso parte al Prelude, il party pre-olimpico organizzato da Fondation Louis Vuitton dove aveva sfoggiato un meraviglioso abito smanicato nero e luminoso. Proprio come Tashi Duncan, la tennista che ha interpretato sul grande schermo nel film di Luca Guadagnino, Zendaya ha tolto gli abiti da diva per sfoggiare un look sportivo in omaggio ai colori dei Giochi Olimpici 2024.

Il look sporty chic di Zendaya

Istrionica e impeccabile, Zendaya incarna alla perfezione anche lo spirito olimpico in quelle che sono già state definite le fashion's Olympics, ossia le Olimpiadi della moda. Dai grandi brand coinvolti (LVMH, colosso del lusso, è uno dei principali sponsor dell'evento, come abbiamo già visto in occasione della cerimonia di apertura) fino ai brand che curano i costumi dello spettacolo e le divise degli atleti, Zendaya e il suo stylist super star Law Roach hanno compreso pienamente lo spirito glamour di questo evento.

Zendaya in Jean-Charles de Castelbajac| Foto Anthony Prince Leslie

La 28enne ha condiviso sui social una foto mentre indossa una jumpsuit corta bianca firmata Jean-Charles de Castelbajac, uno dei designer francesi più celebri della storia della moda. Si tratta di un capo vintage che fa parte della collezione Primavera/Estate 2008 dal titolo Sportacus e che celebrava lo stile sportivo ma originale e sofisticato nell'anno delle Olimpiadi di Pechino 2008. Il look presenta tutti e cinque i colori dei Cinque Cerchi olimpici: giallo, rosso, verde, nero e blu. Il bianco, infatti, è interrotto solo da due cerchi, uno rosso e uno blu, al posto delle tasche: lo scollo a cuore, invece, è realizzato con corde nere, gialle e verdi intrecciate. Come sappiamo, Zendaya è la regina del method dressing, ossia quel modo di vestire che è in grado di interpretare una narrazione, un tema, raccontando una storia. L'ha fatto nei diversi press tour, da Dune 2 a Challengers, e non poteva non farlo ai Giochi, interpretando lo spirito della manifestazione con i colori dell'evento. "Let the games begin", scrive Law Roach, e chi meglio di Zendaya riesce a incarnare l'anima chic e sportiva di queste Olimpiadi all'ombra della Torre Eiffel.