Letizia di Spagna fa da madrina in abito sottoveste: perché gli orecchini sono un omaggio Con un look femminile e raffinato, la regina ha fatto da madrina a un evento cinematografico (con un paio di orecchini speciali).

A cura di Giusy Dente

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è arrivata a Palma di Maiorca sabato, dopo aver partecipato venerdì scorso alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi con Felipe VI. Sono rimaste nella capitale francese le figlie della coppia: Leonor, principessa delle Asturie nonché erede al trono di Spagna e sua sorella Sofia (la seconda in linea di successione). Le due stanno seguendo le Olimpiadi in rappresentanza del loro Paese. La regina è volata sull'isola per prendere parte all'Atlàntida Mallorca Film Fest, per lei il primo evento pubblico estivo sull'isola.

Letizia di Spagna in Boss

Il look della regina

Letizia di Spagna è arrivata a Palma di Maiorca per un evento importante: il Gala di chiusura della 14a edizione dell'Atlàntida Mallorca Film Fest, presso il Centro Culturale La Misericordia. È stata proprio lei a consegnare il premio Masters Of Cinema all'attore e produttore cinematografico Michael Douglas, per la sua pluripremiata e lunga carriera cinematografica. L'attore si è detto onorato di ricevere il riconoscimento dalle mani di Sua Maestà la Regina e proprio "nella sua seconda casa": è molto legato all'isola e la frequenta spesso.

La regina indossa orecchini Barbara Goenaga

La regina ha fatto da madrina per la quarta volta consecutiva e per l'occasione ha scelto un look elegante e raffinato. Ha indossato un abito sottoveste midi in satin dai toni metallici lucenti con scollo a V e doppie spalline disegnato di Boss. Lo ha abbinato ad una borsa con paillettes argentate e sandali con cinturino coordinati low cost, di Mango. Ha completato il look con dei preziosi orecchini a rombo creati da Bárbara Goenaga, particolarmente adatti alla serata. Costano 290 euro. Questo gioiello, infatti, realizzato in argento con 114 topazi incastonati a mano, rende omaggio alla settima arte perché si ispira "all'eleganza dell'attrice Rita Hayworth", come si legge sul sito ufficiale.

